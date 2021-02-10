Международная выставка Cabex – ключевая для отечественной кабельной промышленности деловая офлайн-площадка, эффективный инструмент решения профессиональных задач как посетителей, так и участников. В 2021 году выставка пройдет с 16 по 18 марта в Москве, ЦВК «Экспоцентр», Павильон №8.

Cabex – самая крупная в России международная выставка кабельно-проводниковой продукции возвращается в деловой календарь специалистов отрасли.

Выставка пройдет в традиционном офлайн формате в привычные для участников и посетителей сроки – с 16 по 18 марта – на новой для себя выставочной площадке – ЦВК «Экспоцентр».

Экспозиция выставки

Посетителям выставки – специалистам, отвечающим за выбор кабельно-проводниковой продукции, а также их поставщикам, выставка Cabex в этом году представит самый большой в России выбор кабеля, проводов, электромонтажных и электротехнических изделий, а также материалов и оборудования для производства кабельно-проводниковой продукции.

Свою продукцию в рамках масштабной выставочной экспозиции, площадь которой превысит 6 000 кв. метров, представят более 130 производителей и поставщиков из России, Белоруссии, Италии, Китая, Польши, Турции.

Участники выставки – ведущие производители и поставщики: «Томский кабельный завод», «Москабельмет», «Холдинг Кабельный Альянс», «Ункомтех», «Сарансккабель», «Агрокабель», «Энергокабель», «Объединенная энергетическая компания», «Камский кабельный завод», «Спецкабель», «Цветлит», «Уралэлектромедь», «КАМКАТ», «ОКБ КП» и другие флагманы отрасли.

Более 35 компаний впервые представят свою продукцию в рамках экспозиции выставки Cabex. Среди новых участников: «Макеевский кабельный завод», «Чувашкабель», EGEKABLO, «Эстроком», «МосВторМет», «Полимеральянс», «ОБО Беттерманн», BERKAND, BOZDEMIR, AGC Chemicals RUS, «Эмилинк», «Энергомир», «Северсккабель» и другие.

В рамках Cabex будут представлены и зарубежные участники: Xinming (Китай), BERKAND (Турция), BOZDEMIR (Турция), Ege Kablo (Турция), ESTEVES GROUP (Польша), Belaruskabel (Белоруссия), Beltelecabel (Белоруссия), PRATECH (Турция), AYMAK MAKİNE (Турция).



В рамках выставки Cabex пройдет научно-техническая конференция «Кабельная промышленность для отраслей российской экономики». Организаторы конференции: ООО «МВК», ОАО «ВНИИКП», Ассоциация «Электрокабель».



Деловая программа

В рамках Пленарной и Научно-технической сессий конференции эксперты обсудят: влияние пандемии на мировую и отечественную кабельную промышленность; актуальные тенденции развития отрасли; текущие задачи и потребности компаний-заказчиков кабельно-проводниковой продукции из ключевых отраслей российской экономики; успешный опыт эксплуатации кабельных изделий на крупных промышленных предприятиях, объектах транспортной инфраструктуры; передовые разработки отечественных производителей КПП; меры борьбы с контрафактной и фальсифицированной продукцией и другие актуальные для специалистов вопросы.

Заботясь о вашем здоровье, при проведении выставки мы будем руководствоваться актуальными рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Для вашей безопасности на территории выставочного центра и в залах проведения выставки будет осуществляться комплекс мер, направленных на предупреждение распространения короновирусной инфекции:

вход в зал будет возможен при наличии средств индивидуальной защиты: маски или респиратора, а также перчаток, которые можно будет бесплатно получить на стойках регистрации посетителей

застройка экспозиции будет осуществляться с учетом необходимости соблюдения мер социального дистанцирования

в местах общего пользования и других зонах на территории выставки будут установлены дозаторы с антисептическими средствами

будет проводиться регулярная влажная уборка мест общего пользования с использованием дезинфицирующих средств и регулярная дезинфекция контактных поверхностей

Ждем вас в ЦВК «Экспоцентр» с 16 по 18 марта на выставке Cabex

Уверены, что Cabex 2021 станет эффективным и интересным мероприятием, долгожданным моментом живого делового общения, поможет участникам и посетителям в эффективном решении их профессиональных задач.

Для посещения выставки и научно-технической конференции необходимо получить электронный билет. Подробнее – на сайте cabex.ru

Выставка проходит при поддержке: Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Комитета Государственной Думы РФ по энергетике, Министерства энергетики Московской области, Департамента Жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Международной Ассоциации «Интеркабель».