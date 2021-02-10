Накануне в Екатеринбурге состоялась панельная дискуссия на тему инновационных технологий и альтернативных видов энергетики на Среднем Урале. В ней приняли участие заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова, представители Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, члены комитета по энергетике СОСПП, а также представители бизнес-сообщества. Директор по цифровой трансформации «Россети Урал» Андрей Шульгин выступил экспертом мероприятия и рассказал об опыте компании по интеграции действующих субъектов микрогенерации в электрическую сеть.

Он отметил, что даже в климатических условиях уральского региона специалисты энергокомпании фиксируют тенденцию наращивания объемов микрогенерации. Ежегодно на территории присутствия «Россети Урал» вводится порядка 500 станций – объектов солнечной энергетики.

Вступление в силу федерального закона №471 («О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части развития микрогенерации») сделало этот процесс более динамичным и понятным, однако сложности взаимодействия между участниками все еще сохраняются.

Андрей Шульгин также напомнил о главной проблеме объектов микрогенерации – при отсутствии солнца или ветра – они не смогут обеспечить потребителя электроэнергией. Поэтому компания «Россети Урал» предлагает рассматривать такие объекты как источники дополнительной надежности для функционирования распределительной сети.

«Наш пилотный проект призван обеспечить повышение вовлеченности в процесс передачи и распределения электрической энергии субъектов микрогенерации. Он позволит осуществить разработку технологических решений и договорных конструкций, обеспечивающих эффективное взаимодействие микрогенерации и сетевой инфраструктур, обеспечит надежность электроснабжения потребителей, а также подготовит при необходимости инициативы по изменению правовой и нормативной базы для тиражирования разработанной модели», - отметил он.

Специалисты компании «Россети Урал» уже приступили к решению задач по поиску и подключению объектов малой и микрогенерации. Ведется разработка правовой и технологической модели функционирования сетевой организации ТСО в условиях развития распределенной малой и микрогенерации.

Реализация данного проекта повысит адаптивность компании. Цифровая трансформация компании, в результате которой создаются новые технологические и договорные конструкции, будет повышать операционную эффективность и оптимизировать использование существующей электросетевой инфраструктуры в условиях развития новой «зеленой энергетики». За счет дополнительных источников генерации, новых участников рынка – покупателей и продавцов – будет увеличиваться полезная загрузка существующей электросетевой инфраструктуры.

Напомним, что осенью 2020 года «Россети Урал» объявили о старте проекта по интеграции действующих субъектов микрогенерации в электрическую сеть. В Свердловской области в распределительную сеть «Россети Урал» принимается электрическая энергия, вырабатываемая солнечными батареями от двух объектов в Сысертском и Березовском городских округах.