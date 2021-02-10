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МОЭК добилась привлечения к ответственности руководителя ТСЖ за долги

МОЭК добилась привлечения к ответственности руководителя ТСЖ за долги

10 февраля 2021, 17:59
Рубрика: Модернизация
Метки: ПАО МОЭК, СУДЫ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РИА Новости

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Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) добилась привлечения к субсидиарной ответственности в размере 1,8 миллиона по обязательствам ТСЖ "Индустриальный" руководителя организации-должника, говорится в сообщении предприятия.

Задолженность за тепловую энергию у образовалась с февраля по декабрь 2015 года. Взыскание в рамках исполнительного производства не дало результатов в связи с отсутствием у должника какого-либо имущества, отмечается в сообщении.

"ПАО "МОЭК" для получения задолженности обратилось в суд с заявлением о привлечении руководителя ТСЖ "Индустриальный" М.С. Титова к субсидиарной ответственности. Суды всех инстанций оставили решение в силе", - указывается в нем.

МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") - единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.

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Источник: РИА Новости

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