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10 февраля 2021, 17:59
Рубрика: Модернизация
Метки: ПАО МОЭК, СУДЫ
Отрасль: Электроэнергетика
Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) добилась привлечения к субсидиарной ответственности в размере 1,8 миллиона по обязательствам ТСЖ "Индустриальный" руководителя организации-должника, говорится в сообщении предприятия.
Задолженность за тепловую энергию у образовалась с февраля по декабрь 2015 года. Взыскание в рамках исполнительного производства не дало результатов в связи с отсутствием у должника какого-либо имущества, отмечается в сообщении.
"ПАО "МОЭК" для получения задолженности обратилось в суд с заявлением о привлечении руководителя ТСЖ "Индустриальный" М.С. Титова к субсидиарной ответственности. Суды всех инстанций оставили решение в силе", - указывается в нем.
МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") - единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.
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