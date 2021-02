Prysmian Group, мировой лидер в области кабельных систем энергетического и телекоммуникационного назначения, компания Nokia Bell Labs и Национальный институт информационных и коммуникационных технологий (National Institute of Information and Communications Technology - NICT) объявили о новом рекорде скорости передачи данных – 1 петабит в секунду – по оптическому кабелю на основе волокон стандартных размеров.

В этом эксперименте объединены высокоэффективная спектральная широкополосная оптическая передача по оптическому волокну, направляющему 15 пространственных мод, и использование специальных модовых мультиплексоров. Общая пропускная способность сети составила 1 петабит в секунду, что соответствует одновременному 8К-ТВ вещанию на 10 миллионов человек. Вице-президент подразделения Optical Fibre BU в Prysmian Group г-н Эрик Штольц (Eric Stoltz) прокомментировал результаты эксперимента:

«На протяжении последнего десятилетия трафик данных увеличился на два порядка (примерно в 100 раз). Благодаря внедрению новых технологий пропускная способность оптического волокна точно следовала этому экспоненциальному росту. Предполагается, что трафик данных будет продолжать увеличиваться при таких же экспоненциальных темпах роста на протяжении следующего десятилетия, в значительной мере благодаря развитию социальных сетей, видео по запросу и мобильных мультимедийных платформ. В этом контексте мультиплексирование с пространственным разделением является признанной уникальной технологией мультиплексирования, способной обеспечить необходимую пропускную способность».

Группа учёных из Научно-исследовательского института систем связи (Network System Research Institute of the NICT), компании Nokia Bell Labs и подразделения оптических волокон Prysmian Group (Prysmian Group’s Optical Fibre Business Unit) успешно осуществили первую в мире передачу на основе мультиплексирования с пространственным разделением со скоростью более 1 петабит в секунду по волокну со стандартной оболочкой (диаметром 125 мкм) и стандартным защитным покрытием (диаметром 245мкм). Эта скорость превышает предыдущие рекорды скорости передачи данных по оптическим волокнам стандартных размеров в 5,7 раз (при одномодовых волокнах), в 2,5 раз (при волокнах с малым числом мод) и в 1,7 раз (при многомодовых волокнах). Результаты этого исследования были обнародованы на сессии 46-ой Европейской конференции по оптической связи (European Conference on Optical Communications – ECOC), одной из самых престижных и крупнейших международных конференций, посвящённых волоконно-оптической связи, состоявшейся в декабре 2020 года.

Успех передачи с высокой пропускной способностью с использованием волокна с одним сердечником и малым числом мод, которое имеет высокую пространственную плотность сигнала и технологично в изготовлении, несомненно, будет способствовать дальнейшему развитию технологии высокоскоростной передачи данных. Технология передачи с высокой пропускной способностью может быть использована в телекоммуникационных сетях и сетях передачи данных, большого и малого радиуса действия, в которых уровни плотности и пропускной способности стандартных одномодовых волокон достигают своего предела.

Nokia Bell Labs - подразделение финской компании Nokia. Компания Bell Labs, основанная Александром Грейамом Беллом в 1925 году, до слияния компаний Nokia и Alcatel Lucent входила в структуру последней в качестве научно-исследовательского отдела. В 2016 году, в результате упразднения Alcatel-Lucent компания Bell Labs перешла под контроль финской компании Nokia.