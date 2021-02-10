«Россети Ленэнерго» развивают сотрудничество с детским технопарком «Кванториум». Об опыте наставничества и перспективах партнерства с электросетевой компанией рассказали руководители Учебного комплекса «Россети Ленэнерго» на открытии Года науки и технологии в «Кванториуме».

На протяжении нескольких лет в компании успешно действует программа «Школа – вуз – предприятие», которая начинает готовить специалистов отрасли с 10 класса профильного лицея. Эксперты компании курируют студентов в рамках проектной деятельности – разрабатывают кейсы для всеросссийских хакатонов и конкурсов, таких как «Цифровой прорыв», и оказывают поддержку молодым специалистам и ученым. Кроме того, с 2012 года в «Россети Ленэнерго» действует Молодежный инновационный центр – площадка для презентации инновационных предложений и идей руководителям технического блока компании.

«Россети Ленэнерго» накоплен серьезный опыт наставничества, и мы готовы развивать это направление дальше. Технопарк «Кванториум» - один из таких перспективных проектов, в рамках которого возможно успешное взаимодействие реального сектора экономики и образовательных учреждений для популяризации рабочих профессий и науки среди подрастающего поколения. Отрасль в результате получит высококвалифицированные мотивированные кадры», - отметил заместитель начальника Учебного комплекса ПАО «Россети Ленэнерго» Артем Варавин.

Напомним, в августе 2020 года ПАО «Россети Ленэнерго» и ГБУ «Центр развития творчества и научно-технических инициатив детей и молодежи» Калининского района (ГБУ ДО «ЦРТ») подписали соглашение о сотрудничестве в области образовательных программ. Документ предусматривает разработку совместных кейсов и проектов, участие экспертов «Россети Ленэнерго» в мероприятиях детского технопарка «Кванториум», стажировку учащихся и педагогов в компании, экскурсии на электросетевые объекты. Первый мастер-класс от компании состоялся на открытии технопарка в октябре прошлого года.