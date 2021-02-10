Энергетики компании «Россети Московский регион» завершили 2 этап комплексной реконструкции подстанции (ПС) 220 кВ «Гольяново», расположенной на востоке Москвы. Модернизация позволила увеличить мощность питающего центра на 74 МВА и повысить надежность электроснабжения более 150 тысяч потребителей, проживающих на территории района с одноименным названием.

Прирост мощности стал возможен за счет замены двух трансформаторов мощностью по 63 МВА каждый на трансформаторы по 100 МВА каждый. Это позволило обеспечить возможность для присоединения новых потребителей, следовательно, способствует развитию инфраструктуры района Гольяново и Восточного административного округа столицы в целом.

Также дополнительные мощности будут востребованы при строительстве новой станции Арбатско-Покровской линии метро и более 1 млн квадратных метров жилья, в том числе многоэтажных домов, возведенных в рамках реализации Программы реновации жилого фонда в Москве.

На текущий момент полностью обновлено оборудование 2 секции отрытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ. Взамен устаревших масляных выключателей смонтированы элегазовые выключатели. Они обеспечивают высокую надёжность электроснабжения потребителей, снижение затрат на техническое обслуживание и ремонт, экологичны. Обновлено комплектное распределительное устройство 10 кВ.

На энергообъекте установлено новейшее электрооборудование преимущественно отечественного производства: трансформаторы - Тольяттинского завода, выключатели произведены в Самаре. Оборудование надежное, современное, ни в чем не уступает зарубежным аналогам.

В ходе реконструкции применены цифровые технологии в части установки микропроцессорных терминалов защит на трансформатор и отходящие линии. Микропроцессорные терминалы увеличивают надёжность работы устройств релейной защиты и автоматики, обеспечивают возможность подключения к автоматизированной системе управления технологическим процессом с отображением всех параметров электрической сети и возможностью дистанционного управления оборудованием как со стороны оперативного персонала, так и диспетчера.

Также на ПС оборудовано автоматизированное рабочее место дежурного, использующееся для дистанционного управления оборудованием 220 кВ.

Столь масштабная модернизация стала первой для ПС «Гольяново», введенной в эксплуатацию более 40 лет назад. Сегодня этот питающий центр обеспечивает электроснабжение промышленных предприятий, общественных и жилых зданий и социальных объектов, таких как: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, ГБУЗ «Городская поликлиника №191 ДМЗ», детский дом №48, родильный дом №20 УЗ ВАО, «Психоневрологический диспансер №12», станцию метро «Щелковская», ОАО «Московский экспериментальный завод №1», ОАО «Московский завод измерительной аппаратуры» и др.

Энергетики уже приступили к завершающему этапу реконструкции, связанного со строительством нового здания закрытого распредустройства 10 кВ.

В общей сложности в реконструкцию подстанции «Россети Московский регион» планируют вложить более 1,8 млрд рублей.