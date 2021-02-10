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Рубрика "Международные события, тренды, технологии"

Рубрика Международные события, тренды, технологии

10 февраля 2021, 11:11
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Представляем Вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Международные события, тренды и технологии». В ней приводятся новости об актуальных мировых событиях, трендах и технологиях в электроэнергетике и смежных областях.

Данная рубрика является открытой. Если у Вас есть интересные материалы – направляйте нам на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник.

Энергетика на пороге изменений технологии энергогенерации

Международная группа ученых создала технологию энергогенерации на основе графена. Долгое время подобная технология считалась невозможной с технической точки зрения, поскольку предполагает взаимодействие с нейтрино – неуловимыми частицами, которые способны проникать сквозь материю. Эта технология обеспечит генерацию экологически чистой и, главное, безграничной электроэнергии.

Внедрение этой инновационной технологии будет означать революционные изменения в традиционной устоявшейся системе энергоснабжения, а также кардинально повлияет на мобильность и развитие автоиндустрии. Мир стоит на пороге существенных перемен.

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В Австралии будет построен самый большой в мире аккумулятор на 1200 МВт

Компания CEP Energy объявила о планах строительства в штате Новый Южный Уэльс в Австралии самой большой в мире системы хранения энергии с использованием аккумуляторных батарей. Об этом сообщает портал Energy Storage со ссылкой на заявление компании. Имея мощность 1200 МВт, новое хранилище будет в четыре раза больше, чем аналогичное хранилище, недавно введенное в строй в Калифорнии и пока считающееся самым большим в мире.

Строительство нового хранилища начнется в первые месяцы 2022 года в городке Курри-Курри в долине Хантера и обойдется, по оценкам компании, в $2,4 млрд. Планируется, что завершено строительство будет в 2023 году. Согласно планам CEP Energy, новое хранилище станет частью планируемой к строительству сети из четырех таких сооружений, два из которых будут построены в штате Виктория. Общая мощность этой сети составит 2000 МВт.

Как отмечают в компании, подобные хранилища не только удобны для сбора и раздачи энергии, произведенной сетью солнечных панелей, установленных на крышах заводов и складов по всей Австралии, они также позволяют компенсировать резки скачки спроса на электроэнергию.

Источник: ссылка.

«ТМХ» приобретает завод Rolls-Royce Group в Норвегии

Международное подразделение «Трансмашхолдинга» («ТМХ»), компания TMH International, достигла соглашения с британской Rolls-Royce Group plc о приобретении завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines, расположенного в г. Берген (Королевство Норвегия).

В состав компании Bergen Engines входят расположенные в Норвегии металлообрабатывающие и сборочные производственные мощности, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сеть сервисных центров в семи странах мира.

Приобретая Bergen Engines, TMH International рассчитывает расширить присутствие холдинга на мировом рынке дизелей, прежде всего – газовых двигателей, предназначенных для использования в автономных энергетических системах, обеспечивающих энергоснабжение небольших населенных пунктов или крупных предприятий.

Ожидается, что синергия инжиниринговых и производственных компетенций норвежского предприятия и российских дизелестроительных площадок «Трансмашхолдинга» ускорит реализацию стратегии развития технологий с нулевым балансом выбросов углерода.

С момента основания в 1946 году, Bergen Engines поставил заказчикам более 7000 двигателей, из которых 5000 в данный момент находятся в эксплуатации. Сегодня в Bergen Engines работают около 900 сотрудников.

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Перспективные проекты малой энергетики и распределенной генерации

Крупные генерирующие компании стараются сохранить свою долю рынка, однако малая генерация постепенно «наступает».

Серия публикаций газеты "Энергетика и промышленность России" об интересных российских проектах распределенной генерации. В этом материале – о том, как круглый год выращивать овощи и отапливать дом, практически не пользуясь внешними сетями, можно ли обеспечить отдаленные объекты и территории электроэнергией с помощью водорода и как вырабатывать электричество «на дровах».

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​​ЮАР разрабатывает дорожную карту по развитию водородной промышленности

Правительство ЮАР инициировало разработку дорожной карты в рамках долгосрочной национальной стратегии HySA, призванной привести страну в «водородное будущее».

Документ необходим для информирования заинтересованных сторон о преимуществах внедрения водородных технологий, и о том, как они могут быть интегрированы в обновленный энергитеческий план ЮАР (IRP 2019), в т.ч. в части использования ВИЭ, доля которых в производстве электроэнергии должная вырасти к 2030 г. до 25% (ВЭС и СЭС).

Дорожная карта призвана помочь в оценке затрат, связанных с внедрением технологий производства «зеленого» водорода, а также перспектив производства «коричневого» и «голубого» водорода (получаемого из угля и природного газа соответственно) на существующих объектах генерации.

В ЮАР на базе специализированных вузов уже действуют три центра водородных компетенций: HySA Infrastructure, HySA Catalyst и HySA Systems, занимающихся среди прочего разработкой технологий производства, хранения, транспортировки водорода, а также технологиями использования водородных топливных элементов.

Развитие собственных компетенций в сфере водородных технологий может помочь ЮАР не только, например, достичь увеличения доли ВИЭ-генерации внутри страны благодаря использованию систем накопления энергии в форме водорода, но и стать заметным региональным и глобальным игроком на новом рынке водородных ресурсов и технологий, к которым в свете борьбы с изменениме климата и декарбонизации экономик все активнее проявляют интерес другие страны, в т.ч. страны Африки к югу от Сахары.

Отметим, что рынок водорода может быть интересен и российским компаниям, например,«Газпрому», у которого есть компетенции и наработки по реализации водородных проектов.

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Россия на глобальной карте водородных инициатив

Международная юридическая компания и аналитический центр Baker McKenzie в своей статье включил Россию в число участников глобальной водородной «гонки» за место на новом рынке. Baker McKenzie отмечает в обзоре российской водородной политике цели, поставленные в Энергетической стратегии, принятую «дорожную карту» по развитию водородной энергетики в России и идеи создания водородных кластеров на Востоке и Северо-Западе России и в Арктике, разрабатываемых при участии ИЦ Энерджинет.

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Источник: РНК СИГРЭ

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