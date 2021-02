Рубрика "Прогнозы и рейтинги". Выпуск №7

Представляем Вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Прогнозы и рейтинги». В ней приводятся сводные статистические данные по актуальным для отрасли вопросам, а также аналитические отчеты и прогнозы.

Данная рубрика является открытой. Если у Вас есть интересные материалы – направляйте нам на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник.

Все выпуски рубрики «Прогнозы и рейтинги» доступны по ссылке.

Глобальный тренд на устойчивое развитие: возможности для бизнеса

Обзор новых ниш, возникающих в связи с реализацией Целей устойчивого развития ООН, подготовленный Департаментом многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития России, декабрь 2020 года.

Документ доступен по ссылке.

Восстановление после пандемии: план действий для устойчивости, развития и равенства

Международное агентство возобновляемой энергетики (IRENA) предлагает свой план действий по выходу из кризиса, вызванного пандемией, с направлением всех усилий и средств на ускорение "энергетического перехода" (Post-COVID recovery: An agenda for resilience, development and equality).

Документ доступен по ссылке.

Методы оценки и прогнозирования мирового потребления нефти

The U.S. Energy Information Administration (EIA) выпускает методы оценки и прогнозирования мирового потребления нефти. В дополнение к своему краткосрочному энергетическому прогнозу на январь 2021 года (STEO), Управление энергетической информации США (EIA) опубликовало анализ, в котором обсуждаются изменения в мировом потреблении нефти в 2020 году и то, как они влияют на прогнозы EIA на 2021 и 2022 годы. Предварительные данные и оценки показывают, что мировое потребление жидкого топлива сократилось на 9,0 миллиона баррелей в день (б/с) в 2020 году, что является самым большим ежегодным снижением по данным ведомства по крайней мере с 1980 года. По прогнозам EIA, мировое потребление жидкого топлива вырастет на 5,6 млн баррелей в сутки в 2021 году и на 3,3 млн баррелей в сутки в 2022 году. Ожидаемый рост потребления жидкого топлива является результатом прогнозируемого роста мирового валового внутреннего продукта (ВВП), а также движения поездок и других видов использования нефти к до -пандемическим уровням, особенно в конце 2021 и в 2022 годах. (перевод Ольги Виноградовой)

Читать далее: ссылка.

Рост продаж электромобилей скажется на рынке нефти, но не в той мере, как ожидают апологеты «скорого энергоперехода»

По прогнозам International Energy Agency (IEA), к 2030 г. в сценарии New Energy Policy глобальные продажи электромобилей могут достичь 23 млн в год, а парк электромобилей превысит 130 млн транспортных средств (без учёта двух- и трёхколесных систем). В сценарии EV30 при условии достижения доли электромобилей в размере 30% от транспортных средств к 2030 г. продажи электромобилей должны почти удвоиться и составить 43 млн ед. год, а мировой парк достигнет больше чем 250 млн.

Прогнозируемые темпы развития электромобилей позволят снизить спрос на нефтепродукты на 127 млн т н.э. (около 2,5 млн барр. в сут. в 2030 г.). В сценарии EV30@30 снижение спроса на нефть в результате сокращения доли автомобилей с ДВС оценивается в 215 млн т н.э. (4,3 млн барр./сут.). Прогнозируется, что дополнительный спрос на электроэнергию только для обслуживания электромобилей составит к этому времени от 640 до 1100 ТВтч/год.

Читать далее: ссылка.

«Зеленые ростки» пока не всходят

Финансовые аналитики не видят существенных предпосылок для роста интереса инвесторов к российскому рынку альтернативной энергетики.

По оценкам экспертов, за последние пять лет рынок «зеленых» ценных бумаг увеличился в 20 раз. К примеру, в 2019 году «зеленых» облигаций в мире было выпущено на сумму 257,7 млрд долларов, что на 51% больше по сравнению с 2018 годом. Но если в тех же США или Европе в последние годы котировки «зеленых» ценных бумах повышаются, то в России подобные акции и облигации отсутствуют как явление.

Читать далее: ссылка.

Ember выпустила отчет с анализом рынка электроэнергии Европы за 2020 год

Ember выпустила отчет с Agora Energiewende, в котором был проанализирован рынок электроэнергии Европы за 2020 год. Впервые доля ВИЭ (38,4%) в общем объёме выработки электроэнергии превысила долю ТЭС на угле и газе (37%).

Угольная генерация в Европе упала в 2020 г на 20% (по сравнению с 2015 г - вдвое) в общем объёме выработки ЕС. Половина падения в 2020 г была связана со снижением спроса на электроэнергию, который упал на 4% из-за воздействия Covid-19; и вторая половина - результат вытеснения со стороны ветра и солнца. Поскольку в 2021 г спрос на электроэнергию вернется в норму, ветровая и солнечная энергия должны будут расти быстрее, чтобы это сокращение угольной генерации продолжалось.

Доля АЭС в объёме выработки снизилась на 10% в 2020 г.

Газовая генерация в 2020 г упала всего на 4%, несмотря на пандемию.

Все это означает, что электроэнергия в Европе в 2020 г была на 30% чище, чем в 2015 г.

Углеродоемкость снизилась с 317 гр CO2 /Квт-ч в 2015 г до 226 гр в 2020 г.

Источник: ссылка.

МЭА подготовило аналитическое исследование, посвящённое энергопереходу во Франции

МЭА подготовило аналитическое исследование, посвящённое энергопереходу во Франции и трансформации спроса на энергию.

Коротко выводы выглядят следующим образом:

- доля атомных станций в объёме выработки электроэнергии должна снизиться к 2030 году с 75% до 50%.

Эти же цели Франция декларировала в своих энергостратегических документах до 2020 и 2025 годов. Но пока что атомная генерация остаётся самым надежным источником покрытия дефицита в ночной период для Германии и Бельгии.

- спрос во Франции прогнозируется с ростом на 30% до 650 ТВт*ч к 2050 г., с учётом роста энергоэффективности и строительства 1200 ГВт новых мощностей (атомных или ВИЭ).

Источник: ссылка.

МЭА опубликовало квартальный отчёт мирового рынка газа

МЭА впервые опубликовало квартальный отчёт мирового рынка газа.

«Мировой спрос на газ в 2020 году снизился примерно на 2,5%, или на 100 млрд кубометров – это самое большое падение за всю историю»,- говорится в отчете. «На фоне этого замедления спрос на газ для производства электроэнергии оставался устойчивым из-за переключения топлива, в то время как вся цепочка поставок демонстрировала высокую гибкость в адаптации к изменениям спроса», - сказано в документе.

«Глобализация торговли газом прогрессировала с увеличением ликвидности, в то время как цены испытывали исторические минимумы и крайнюю волатильность. Кризис Covid-19 и хорошо обеспеченный рынок приостановили инвестиции, в то время как реформы газового рынка и инициативы в области политики чистого газа набрали обороты на основных потребляющих рынках»,- обосновывают МЭА.

«2021 год начинается с ценовых ралли в Азии и Европе, поскольку растущий зимний спрос ужесточил предложение, но ожидается, что скачки цен не продлятся дольше краткосрочных похолоданий, учитывая, что фундаментальные показатели рынка на 2021 год остаются хрупкими. Ожидается, что мировой спрос на газ восстановится до уровня 2019 года, но с неопределенностью относительно траектории восстановления быстрорастущих рынков по сравнению с более более зрелыми регионами. Отраслевой спрос, с другой стороны, подвержен целому ряду факторов риска, включая переключение топлива, медленный промышленный отскок или более мягкую погоду.

Этот новый ежеквартальный отчет содержит подробный анализ последних событий на мировых газовых рынках и ближайшую перспективу, а также обзор основных рыночных показателей на 2020 год».

Источник: ссылка.

Мощности угольной генерации в мире в 2020 году выросли на 12,5 ГВт за счет Китая — до 2059 ГВт

Китай в прошлом году ввел в строй новых угольных электростанций мощностью 38,4 ГВт, что составило 75% всех пусков угольной генерации в мире, сообщает в своем докладе исследовательский центр Global Energy Monitor (GEM). Благодаря китайским пускам мощности угольной генерации в мире выросли в прошлом году на 12,5 ГВт, до 2059 ГВт.

Всего по всему миру в 2020 году было запущено новых угольных станций общей мощности 50,3 ГВт, то есть, помимо Китая только11,9 ГВт. И с учетом выводов старых станций общая мощность угольной генерации в мире, не считая КНР, снизилась на 17,2 ГВт. Больше всего таких выводов было в США (11,3 ГВт), в ЕС (10,1 ГВт) и в Великобритании (3,3 ГВт).

Читать далее: ссылка.