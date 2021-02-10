РусГидро приступило к комплексной модернизации Эзминской ГЭС

РусГидро начало реализацию масштабного проекта комплексной модернизации Эзминской ГЭС – второй по мощности электростанции Северной Осетии.

Энергетики приступили к реконструкции головного водозаборного узла станции: отсыпали необходимую перемычку и начали удаление поврежденного и ослабленного бетона. Все работы по реконструкции выполняет дочернее общество РусГидро – АО «Гидроремонт-ВКК». Проект реконструкции станции выполнен АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».

На выработке электроэнергии работы по модернизации водозаборного узла не отразятся: Эзминская ГЭС продолжает работать в штатном режиме за счет использования зимнего обводного канала, введенного в эксплуатацию в 2017 году.

Головной узел Эзминской ГЭС расположен на реке Терек, он обеспечивает забор воды, очистку ее от наносов и подачу в деривационный тоннель. Сооружения головного узла включают в себя грунтовую плотину, двухпролетный водосброс и водоприемник. После более чем 60-летней эксплуатации сооружения головного узла стали требовать ремонта, а изношенное оборудование – замены.

В ходе работ по модернизации головного узла предстоит выполнить значительный объем работ. С помощью закачки специальных затвердевающих составов через пробуренные скважины будет укреплен грунт под сооружениями. Также будут устранены повреждения бетона, а на водосливной грани водосброса и в промывных галереях водоприемника смонтируют металлическую облицовку, которая защитит бетон от износа.

Будет полностью заменено гидромеханическое оборудование: затворы и их подъемные механизмы. В качестве приводов затворов будут использованы современные электроцилиндры, что позволит максимально автоматизировать производственный процесс. Гидромеханическое оборудование уже поставлено производителем, его монтаж начнется во второй половине текущего года.

По завершении работ на головном узле энергетики приступят к реконструкции напорно-станционного узла, включая замену гидроагрегатов. Новые гидроагрегаты российского производства позволят увеличить мощность Эзминской ГЭС с 45 МВт до 58,5 МВт.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации ПКМ мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 452,5 МВт.