Ниобий-титановые сверхпроводники, разработанные и изготовленные в топливном дивизионе Росатома, позволили достичь проектных значений магнитного поля ускорителя тяжелых ионов (бустера), входящего в первый каскад мегасайенс-проекта ускорительного комплекса NICA в Дубне. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Топливной компании Росатома «ТВЭЛ».

В ноябре 2020 года в Дубне при участии премьер-министра России Михаила Мишустина был запущен первый каскад NICA - первое кольцо сверхпроводящего бустерного синхротрона.

«Основной частью ускорительного комплекса NICA являются сверхпроводящие магниты, для создания которых специалистами ВНИИНМ им. А. А. Бочвара (входит в «ТВЭЛ») была разработана конструкция и технология изготовления сверхпроводящих ниобий-титановых проводов. Сверхпроводники для бустера <...> были изготовлены на Чепецком механическом заводе (входит в топливный дивизион Росатома, Удмуртия) при научно-техническом сопровождении ВНИИНМ. Результаты испытаний показали, что в магнитной системе бустера ускорительного комплекса NICA достигнуты проектные значения магнитного поля, а также темпа роста магнитного поля 1,2 Тесла в секунду», - сообщили в пресс-службе.

Уникальность ниобий-титанового сверхпроводника нового класса для бустера заключается в обеспечении высокой критической плотности тока при низком уровне энергетических потерь. Выпущенные сверхпроводники соответствуют наивысшим мировым достижениям.

«Запуск и успешное испытание в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне нового сверхпроводящего ускорителя тяжелых ионов - бустера, входящего в первый каскад меганаучного проекта ускорительного комплекса NICA, является важнейшим достижением России в области физики высоких энергий», - отметили в пресс-службе.

Росатом в лице Топливной компании «ТВЭЛ» является единственным в России разработчиком промышленной технологии изготовления и производителем низкотемпературных сверхпроводников. В Высокотехнологическом научно-исследовательском институте неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара ведется разработка конструкций и технологий изготовления сверхпроводящих проводов на основе сверхчистого ниобия и его сплавов для перспективных направлений науки и техники: медицинской томографии, магнитных систем исследовательских термоядерных реакторов и ускорителей. Промышленное освоение таких проводов производится на Чепецком механическом заводе. АО «ТВЭЛ», предприятия Топливной компании являются участниками крупнейших международных проектов, в том числе по созданию термоядерного экспериментального реактора (ITER, Франция), а также Кольцевого коллайдера будущего (FCC, ЦЕРН).



О проекте:

Проект класса «мегасайенс» NICA реализуется в соответствии с планами развития ОИЯИ и соглашением между правительством РФ и институтом о создании и эксплуатации комплекса сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов. В проекте принимают участие около 2 000 ученых и специалистов из 90 институтов 26 стран.

После того, как комплекс NICA будет запущен, ученые ОИЯИ смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная в первые мгновения после Большого взрыва, - кварк-глюонную плазму. Также целью проекта является создание экспериментальной базы мирового уровня для проведения фундаментальных исследований по ряду наиболее актуальных вопросов современной физики высоких энергий и выполнения прикладных исследовательских работ в таких областях науки и технологии как радиобиология и космическая медицина, терапия раковых заболеваний, развитие реакторов и технологий трансмутации отходов ядерной энергетики, тестирование радиационной стойкости электронных устройств.