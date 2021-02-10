Ураганный ветер в Магадане привел к разрушениям городской инфраструктуры, власти подсчитывают ущерб, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на мэра Юрия Гришана.

"По состоянию на 17:45 (09:45 мск) повреждены кровли 46 домов. Это дома разных уровней собственности: те, что находятся в ведении жильцов, административные здания, банки, школы, детские сады. Повреждено очень много рекламных конструкций, пострадала наша въездная стела. Повреждения получили здания в разных районах города", - сказал мэр города.

По его словам, порывы ветра в Магадане достигают скорости 33 метров в секунду, однако режим чрезвычайной ситуации власти могут объявить только тогда, когда скорость будет достигать 35 метров в секунду. Поэтому решено объявить локальные ЧС на двух участках, где отмечены максимальные разрушения.

По информации предприятия "Горсвет", в областном центре повреждено около 50 опор наружного освещения вместе со светильниками, несколько светофоров, один вообще исчез - около перехода к торговому центру "Мегамаг". Мэр сообщил, что власти будут выяснять, куда он пропал.

Кроме того, большое количество частных домов остались без света, все они получали электроэнергию по воздушным линиям Магаданэлектросети.

"Кое-где производится отключение специально во избежание перехлеста проводов, при наступлении нормальных погодных условий освещение будет включено", - сказано в сообщении.

Мэрия в среду вынуждена была объявить свободное посещение для школьников с 1 по 8 класс. В 9-ых классах проводилось итоговое собеседование по русскому языку.

Также мэр обратился к рыбакам с настоятельной просьбой не выходить на лед в море.

"Сегодня мы никого не ловили, камера вела съемки бухты. Зафиксировано сначала три, после пять и семь машин бесстрашных водителей, которые решили испытать судьбу. Необходимо подождать, когда погода наладится и придут минусовые температуры. Мы информируем граждан еженедельно через щиты о состоянии ледового покрытия. Считаю, что этого крайне недостаточно, так как ледовая ситуация меняется ежечасно. Объективная информация должна, как минимум, даваться раз в сутки. Но тем не менее при въезде на лед щит установлен, и следует обращать внимание на эти сведения", - добавил Гришан.

Как сообщалось, правительство Магаданской области и мэрия областного центра окажут помощь жителям Магадана, чье имущество пострадало от ураганного ветра.

"Ситуация находится на контроле у главы территории. Губернатор Сергей Носов поручил в кратчайшие сроки восстановить поврежденные кровли жилых домов в Магадане. Люди, чье имущество пострадало, получат необходимую помощь и поддержку", - сообщила пресс-служба правительства региона.

В среду порывы ветра в Магадане превышают 30 м/c, стихия сорвала кровли с жилых домов, разрушила строительные конструкции и повредила автомобили.

В социальных сетях жители города публикуют фото и видео бушующей стихии. Так, по сообщениям очевидцев, ветер срывает крыши с жилых домов и торговых центров, разносит мусор и мешает пешеходам передвигаться по улицам, заставляя их цепляться за столбы у дороги. На одной из улиц города ураганный ветер обрушил на припаркованные автомобили с крыши дома строительные материалы. Также стихия сорвала обшивку со стелы на въезде в город.