В Дагестане реконструируют Каргалинский гидроузел

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на реконструкцию комплекса гидротехнических сооружений с целью предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота 114 000 га мелиорированных земель. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Каргалинский гидроузел, расположенный на реке Терек, на территории Кизлярского района Дагестана и Шелковского района Чечни, обеспечивает подачу воды в несколько оросительных систем. Проектом, одобренным экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрены реконструкция сооружений головного водозаборного гидроузла и Дельтового оросительного канала, а также создание рыбоходного канала. Обновление сооружений, построенных по большей части в 1930-х и 1950-х годах, позволит избежать потерь сельхозпродукции, которые несут владельцы сельхозугодий из-за недостатка воды для поливов в результате уменьшения водопропускной способности Дельтового оросительного канала, а также исключить нанесение ущерба популяциям обитающих в реке Терек и мигрирующих по ней видов рыб.

На заиленных участках Дельтового канала выполнят крепление дна и откосов, дноуглубление - расчистку русла - с восстановлением необходимой площади поперечного сечения канала для обеспечения его расчетной водопропускной способности, а также крепление дна и откосов канала. Здесь спрямят русло на извилистых участках для предотвращения заиления канала и укрепят его право- и левобережные откосы. На головном участке до шлюза-регулятора между берегами канала по всей его ширине установят рыбозащитное устройство электрического воздействия.Планируемый рыбоходный канал, который проложат в обход основных сооружений головного Каргалинского гидроузла на реке Терек, представляет собой лестничный рыбоход: в перегородках его смежных бассейнов обустроят вплывные отверстия донного типа для пропуска рыбы, в первую очередь, осетровых видов, как наиболее ценных видов мигрирующих рыб.

На плотине Каргалинского гидроузла в ходе реализации проекта заменят ограждения проезжей части, смотровых площадок, периметральное ограждение и светильники, отремонтируют опоры освещения и лестничные марши, проложат пешеходные дорожки и восстановят конструкции уплотнений межсекционных деформационных швов.

Для защиты кранового оборудования и его опорных конструкций от атмосферных воздействий на гребне шлюза-регулятора в составе Каргалинского гидроузла соорудят навес. На самом шлюзе в ходе реконструкции восстановят защитный слой бетона со стороны верхнего и нижнего бьефов, заменят часть затворов, а также железобетонные плиты перекрытия служебного прохода над водосбросными пролетами на металлические. Кроме того, на объекте смонтируют одноканатный грейферный захват, предназначенный для удаления из акватории верхнего бьефа плавающего мусора.

Проектную документацию на реконструкцию гидротехнических сооружений Каргалинского гидроузла разработали в ООО «Дорводпроект». Застройщик – ФГБУ «Министерство мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения Республики Дагестан».

Фото: riadagestan.ru