 
Инновации (разработки)

В России создадут первый в мире атомный энергоблок БРЕСТ-ОД-300

В России создадут первый в мире атомный энергоблок БРЕСТ-ОД-300

10 февраля 2021, 17:00
Рубрика: Инновации
Метки: РОСАТОМ
Отрасль: Атомная промышленность 
Источник: РИА Новости

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 3 мин
215

Ростехнадзор выдал предприятию госкорпорации "Росатом" "Сибирский химический комбинат" (СХК, Северск, Томская область) лицензию на создание в России первого в мире опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300, сообщило ведомство.

"Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Алешин 10 февраля 2021 года подписал лицензию АО "СХК" на сооружение первого в мире опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем", - говорится в сообщении.

Этот энергоблок необходим для отработки технологий атомной энергетики будущего.

Энергоблок установленной электрической мощностью 300 МВт с реактором БРЕСТ-ОД-300 должен стать ключевым объектом опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК), строящегося на площадке предприятия Росатома "Сибирский химический комбинат" в Северске Томской области в рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв". Помимо энергоблока, ОДЭК включает комплекс по производству смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива для реактора БРЕСТ-ОД-300, а также комплекс по переработке отработавшего топлива. Комплекс позволит создать пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл, что даст возможность не только производить электричество, но и готовить из топлива, выгружаемого из активной зоны реактора, новое.

Реактор БРЕСТ-ОД-300 предназначен для практического подтверждения основных технических решений, закладываемых в реакторные установки со свинцовым теплоносителем в так называемом замкнутом ядерном топливном цикле, и основных положений концепции естественной безопасности, на которой эти решения основываются. Проектная документация по реактору БРЕСТ-ОД-300 получила положительное заключение Главгосэкспертизы в 2018 году. Главный конструктор реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 - предприятие "Росатома" "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля" (НИКИЭТ, Москва).

"В период проведения экспертизы обоснования безопасности опытно-демонстрационного энергоблока были разработаны новые федеральные нормы и правила, учитывающие специфику проекта: "Требования к устройству и безопасной эксплуатации корпуса блока реакторного, оборудования и трубопроводов ядерной установки со свинцовым теплоносителем", "Требования к обоснованию прочности корпуса блока реакторного, оборудования и трубопроводов ядерных установок со свинцовым теплоносителем". Утверждены и введены в действие 16 стандартов госкорпорации "Росатом", детализирующие требования и обеспечивающие учет всех особенностей энергоблока "БРЕСТ-ОД-300", - отмечает Ростехнадзор.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: РИА Новости

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инновации
10.02.2021
"Росэлектроника" при поддержке ФРП запустит серийное производство гражданских станций тропосферной с...
ТАСС: Сверхпроводники компании Росатома помогли достичь нужных значений магнитного поля в NICA 10.02.2021
ТАСС: Сверхпроводники компании Росатома помогли достичь нужных значений магнитного поля в NICA
Производство роботизированных экзоскелетов началось в Нижегородской области 10.02.2021
Производство роботизированных экзоскелетов началось в Нижегородской области
Prysmian Group устанавливает новый рекорд скорости передачи данных по оптическим кабелям 10.02.2021
Prysmian Group устанавливает новый рекорд скорости передачи данных по оптическим кабелям

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live - РЭС и СегментЭНЕРГО. NYM и ОКЛ
+