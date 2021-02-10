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Власти Карелии назвали сроки строительства промпарка в Петрозаводске

Власти Карелии назвали сроки строительства промпарка в Петрозаводске

10 февраля 2021, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: karelinform.ru

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Подробности о работе по объекту 10 февраля сообщил на брифинге в Минэкономразвития РК вице-премьер правительства РК по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

Ожидается, что промышленная площадка на въезде в Петрозаводск, строительство которой ведется в рамках ФЦП развития Карелии, будет введена в эксплуатацию летом текущего года. Общий объем инвестиций составляет 1 миллиард 225 миллионов рублей.

«Сегодня промышленная площадка представляет собой земельный участок, который обеспечен всей необходимой инфраструктурой - электроэнергией, газом, водоснабжением, - уточнил Дмитрий Родионов. - На этой площадке будет строиться промышленный парк, который будет предполагать строительство трех отдельных корпусов-цехов и административно-бытового комплекса».

Цеха будут разделены по направлениям: это парк производства строительных материалов, где на льготных арендных условиях расположится малый и средний бизнес (где, возможно, будут изготавливать любые строительные материалы, в том числе, из камня), цех деревообработки и сборочный цех.

«Строительство объекта еще не ведется: в 2020 году в рамках проведения конкурса определен победитель, который сегодня получил единственный контракт на строительство и проектирование объекта, - добавил вице-премьер. - Сейчас он вступил в стадию проектирования, которое должно завершиться в 2021 году. Думаю, что ближе к концу 2021 года должно начаться строительство объекта. Объект должен появиться на территории Петрозаводска к 2024 году».

Добавим, в ноябре 2020 года Управление капитального строительства объявило аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ и строительство производственных зданий на территории промпарка в Петрозаводск с начальной ценой в 1,3 миллиарда рублей.

По данным Официального портала госзакупок, победителем торгов признано ООО «Девелопмент Групп» (Петрозаводск).

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Источник: karelinform.ru

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