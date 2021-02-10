«Россети Тюмень» снизили уровень потерь электрической энергии в распределительных сетях на юге Тюменской области на 3,9 % относительно показателей 2019 года. Это позволило сэкономить 86 млн кВт*ч или 212 млн рублей в денежном эквиваленте. Основной эффект был достигнут за счет установки интеллектуальных приборов учета электрической энергии. Высвободившиеся средства энергетики направили на повышение надежности электроснабжения региона.

Применение цифровых технологий является приоритетным инструментом снижения потерь электрической энергии в современной электроэнергетике. Внедрение «умных» счетчиков и онлайн-мониторинга потребления повышает прозрачность процесса электроснабжения как для энергетиков, так и для всего населения региона. В течение 2020 года на территории Тюменской области энергетики установили 22 тысячи интеллектуальных приборов учета электроэнергии, включая приборы технического учета, в 2021 планируется к установке еще 17 тысяч. Таким образом в зоне обслуживания филиала «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети к концу года будет установлено 178 тысяч современных интеллектуальных приборов учета электроэнергии, охват потребителей интеллектуальным учетом составит 77 %.

«Создание системы интеллектуального учета не только оптимизирует внутренние бизнес-процессы компании и снижает OPEX передачи электроэнергии, но также повышает надежность и качество энергоснабжения региона. Интеллектуальная система учета электрической энергии позволяет обеспечить своевременный информационный обмен показаниями приборов учета электрической энергии и их хранение, мониторинг основных показателей качества электрической энергии и при необходимости удаленное управление приборами учета. С помощью новых технологий наши специалисты быстрее находят «слабые» места энергосистемы, значительно сокращая временные перерывы в энергоснабжении», – подчеркнул заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг АО «Россети Тюмень» Владимир Кирюхин.

Отметим, что добросовестные потребители, в свою очередь, получают возможность самостоятельно контролировать энергопотребление, снижать расходы за счет перехода на другое тарифное меню и экономить, управляя своим энергопотреблением.

Примечательно, что сэкономленные от снижения потерь средства энергетики направляют на дальнейшее повышение надежности и качества электроснабжения предприятий и жителей Тюменской области, а также внедрение передовых цифровых технологий.