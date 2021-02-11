5 февраля 2021 г. состоялась первое заседание Рабочей группы Ассоциации «РНК МИРЭС» по проведению исследования МИРЭС «Импорт низкоуглеродного водорода в Европейский Союз: стратегии реализации до 2050 года» в рамках подготовки к международному вебинару, который состоится 19 февраля 2021 г. в онлайн-формате и будет посвящен диалогу импортеров и экспортеров в контексте поставок водорода в ЕС.

В состав рабочей группы вошли представители ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации, ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Интер РАО», ПАО «НОВАТЭК», ГК «Росатом», ПАО «Россети», ООО «СГК», АО «Силовые машины», МШУ «Сколково», АО «СУЭК» и исполнительной дирекции Ассоциации «РНК МИРЭС».

Мировой энергетический совет анонсировал проведение в 2021 году исследования на тему перспектив импорта водорода в Европейский Союз. При презентации идеи Директор по перспективному развитию и международной деятельности компании «Electricite de France» («EDF») Франсуа Дасса (Francois Dassa) неоднократно подчеркнул важность учета российской позиции в данном контексте.

Основные предварительные направления исследования: в контексте поставок водорода и его производных в Европейский Союз, планы и ожидания всех заинтересованных сторон в отношении планируемых объемов производства и потребления, а также технологий производства, транспортировки и хранения водорода и его производных. Расчетные сроки публикации итогового доклада – осень 2021 г.

С учетом реализуемого Российской Федерацией курса на развитие водородной энергетики, увеличение производства и расширение сферы применения водорода, а также вхождение страны в число мировых лидеров по его производству и экспорту, отраженного в актуализированной Энергетической стратегии на период до 2035 года и утвержденном 12 октября 2020 г. плане мероприятий («дорожной карте») по развитию водородной энергетики в Российской Федерации до 2024 года, Ассоциация «РНК МИРЭС» информировала штаб-квартиру МИРЭС о своей заинтересованности принять участие в исследовании и сформировала для этих целей национальную рабочую группу из числа представителей заинтересованных организаций российского ТЭК.

Дополнительные информационно-аналитические материалы МИРЭС на тему водородной энергетики:

Исследование немецкого комитета МИРЭС «Мировые стратегии в области водородной энергетики» («International hydrogen strategies») – ссылка.

Исследование МИРЭС «Новая водородная экономика – хайп или надежда?» (New Hydrogen Economy – Hype or Hope) - ссылка.

Источник: сайт РНК МИРЭС