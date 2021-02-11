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"Кленовые Аллеи" получат мощности "Россети Московский регион"

Энергетики компании «Россети Московский регион» завершили строительство электросетевой инфраструктуры в рамках договора технологического присоединения строящегося жилого комплекса «Кленовые Аллеи» в Новомосковском административном округе.

Для электроснабжения жилого комплекса энергетики компании построили распределительную подстанцию 10 кВ и проложили две кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 17,9 км. Всего в рамках договора технологического присоединения после завершения работ со стороны заказчика будет выдано 11,3 МВт мощности.

Жилой комплекс «Кленовые Аллеи», рассчитанный на проживание порядка 8 тысяч человек, расположен в центре Новой Москвы в 12 минутах езды от МКАД по Калужскому шоссе. Он будет состоять из 15 корпусов переменной этажности, от 7 до 17 этажей. После 2023 г. в шаговой доступности от ЖК планируется строительство станции метро «Десёновское».

«Россети Московский регион» содействуют реализации программ жилищного строительства на территории ТиНАО. Всего для возведения жилых комплексов ГК «МИЦ» «Кленовые Аллеи», «Цветочные поляны» и «Южное Бунино» компания выдаст 38,8 МВт мощности.

Фото: stroi.mos.ru

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Источник: ПАО "Россети Московский регион"

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