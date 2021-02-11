Минпромторг РФ отобрал 25 регионов, которые получат субсидии на программы развития промышленности на общую сумму 1 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

"Всего субсидии получат 25 регионов. В перечень тех, чьи программы развития промышленности получат наибольшее финансирование в текущем году, - Карачаево-Черкесская Республика, Бурятия, Чувашия, Коми, Ставропольский край, Курская область, Крым. Всего в бюджете на этот год заложен 1 млрд рублей для финансирования в рамках единой региональной субсидии", - приводятся в сообщении слова главы Минпромторга Дениса Мантурова. Он добавил, что в случае востребованности механизма в последующие годы общая сумма может быть увеличена.

В частности, Карачаево-Черкесская Республика получит 70 млн рублей, Бурятия - 65 млн рублей, Чувашия - 61 млн рублей, Ставропольский край - 57 млн рублей, Коми - также почти 57 млн рублей, Крым и Курская область - по 50 млн рублей.

Как отмечает министерство, бюджеты регионов России получат возможность возместить часть затрат промышленных предприятий на техническое присоединение к коммунальной (инженерной) инфраструктуре, выплату 1-го взноса (аванса) при заключении договора лизинга, приобретение нового оборудования, а также докапитализировать региональные ФРП.