На трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" зажглись новые фонари

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11 февраля 2021, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, РОССЕТИ ВОЛГА, САРАТОВСКИЕ СЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика
Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» обеспечили работу 189 светильников на участке автотрассы у поворота на село Андреевка Воскресенского района.
Система освещения – часть проекта капитального ремонта автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград», которая связывает южные регионы страны с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком. Реконструкция трассы включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Саратовской области. Система освещения, смонтированная у села Андреевка, обеспечит более безопасное и комфортное движение на этом участке магистрали.
В рамках выполнения договора технологического присоединения к электрическим сетям энергетики предоставили электрическую мощность, необходимую для эксплуатации светильников, с подстанции 35/10 кВ «Приволжская».
Специалисты «Саратовских РС» качественно и в установленные сроки обеспечивают присоединение к электрическим сетям новых потребителей. Доступное и надежное электроснабжение способствует развитию производственной, социальной и транспортной инфраструктуры в регионе.
Технологическое присоединение к электрическим сетям – одно из основных направлений деятельности «Россети Волга». Заявитель может воспользоваться Порталом электросетевых услуг ПАО «Россети» (https://портал-тп.рф), мобильным приложением «Россети – личный кабинет». Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону: 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.
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