На трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" зажглись новые фонари

Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» обеспечили работу 189 светильников на участке автотрассы у поворота на село Андреевка Воскресенского района.

Система освещения – часть проекта капитального ремонта автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград», которая связывает южные регионы страны с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком. Реконструкция трассы включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Саратовской области. Система освещения, смонтированная у села Андреевка, обеспечит более безопасное и комфортное движение на этом участке магистрали.

В рамках выполнения договора технологического присоединения к электрическим сетям энергетики предоставили электрическую мощность, необходимую для эксплуатации светильников, с подстанции 35/10 кВ «Приволжская».

Специалисты «Саратовских РС» качественно и в установленные сроки обеспечивают присоединение к электрическим сетям новых потребителей. Доступное и надежное электроснабжение способствует развитию производственной, социальной и транспортной инфраструктуры в регионе.

Технологическое присоединение к электрическим сетям – одно из основных направлений деятельности «Россети Волга». Заявитель может воспользоваться Порталом электросетевых услуг ПАО «Россети» (https://портал-тп.рф), мобильным приложением «Россети – личный кабинет». Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону: 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.