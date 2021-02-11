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Потанин вложил 500 млн рублей в создание лаборатории "умных материалов" на базе МФТИ

Потанин вложил 500 млн рублей в создание лаборатории умных материалов на базе МФТИ

11 февраля 2021, 09:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА, РАЗРАБОТКИ
Источник: ТАСС

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Основатель "Интерроса" Владимир Потанин выделил полмиллиарда рублей на открытие в России лаборатории программируемых функциональных материалов, которую возглавит нобелевский лауреат по физике 2010 года Константин Новоселов. Об этом в среду сообщает пресс-служба "Интерроса".

"Деятельность лаборатории будет направлена на создание "умных материалов" с программируемыми свойствами, не встречающимися в природе. Полученные на их основе новые технологии могут быть применимы к созданию новых методов изучения мозга, а также к разработке перспективных интерфейсов между компьютером и человеком. Вклад Владимира Потанина полностью покрывает нужды лаборатории на первые пять лет ее деятельности", - пояснили в пресс-службе.

Лаборатория ученого на базе МФТИ, идея которой прорабатывалась с июня 2020 года, будет первым проектом Центра изучения мозга и сознания во главе с профессором, членом-корреспондентом РАН Тагиром Аушевым. Разработки лаборатории станут элементной базой для будущих нейроморфных компьютеров, а также помогут создать сверхчувствительные сенсоры нового поколения, необходимые для изучения человеческого мозга.

"Мы живем в эпоху искусственного интеллекта, появления новых, совершенно фантастических материалов и технологий, и очень важно, чтобы в этом стратегическом направлении науки Россия оставалась в первых рядах. Тем самым мы создаем важный задел на будущее для нашей страны и россиян. Будущие поколения смогут воплотить полученные новые знания в технологии для реальной экономики", - цитирует пресс-служба слова Владимира Потанина.

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Источник: ТАСС

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