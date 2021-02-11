Правительство России опубликовало Постановление, продлевающее до 31 декабря 2021 года действие пилотного проекта по работе агрегаторов управления спросом на электроэнергию, а также увеличивающее предельный объём оказания таких услуг в рамках «пилота».

Агрегаторы управления спросом – специализированные компании или организации, позволяющие любым потребителям электроэнергии заработать за счёт управления уровнем своего потребления. Агрегаторы объединяют группы потребителей и управляют их совокупным спросом на электроэнергию. Снижая потребление своих групп в определённые часы (известные на сутки заранее), агрегаторы и потребители получают за это платежи с энергорынка. Положительный эффект для энергосистемы от работы агрегаторов заключается в снижении нагрузки в часы, когда она наиболее высока и потребление находится на максимальных пиках.

За время проведения пилотного проекта (стартовал 1 июня 2019 года) в нём приняли участие 70 компаний, представляющих более 300 объектов управления, каждый из которых, в свою очередь, состоит из энергопринимающих устройств одного или нескольких потребителей. За 1,5 года мощность ресурсов управления спросом розничных потребителей выросла с 50 МВт до 600 МВт, а количество регионов присутствия проекта превысило 50, что привело к формированию конкурентных цен на услуги агрегаторов на уровне значительно ниже установленных нормативно предельных значений. Совокупный эффект от реализации пилотного проекта за счёт снижения стоимости электроэнергии на оптовом рынке для потребителей за период с 1 июня 2019 года по 1 июля 2020 года составил более 80 млн рублей.

По итогам проведённого Минэнерго России анализа работы агрегаторов и применения механизма управления спросом на электроэнергию на розничных рынках в 2019-2020 годах пилотный проект признан успешным, а его продление – целесообразным.

Продление пилотного проекта, а также увеличение его объёма позволит не только сохранить сложившуюся динамику роста объёмов рынка услуг по управлению спросом на розничных рынках и показателей его эффективности, но и отработать и усовершенствовать критерии срабатывания механизма снижения потребления для подготовки целевой модели, которую планируется запустить с 1 января 2022 года.