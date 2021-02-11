 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

РНК МИРЭС в рамках международного вебинара презентовал российские результаты в World Energy Issues Monitor 2021

РНК МИРЭС в рамках международного вебинара презентовал российские результаты в World Energy Issues Monitor 2021

11 февраля 2021, 14:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, МИРЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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4 февраля 2021 г., в преддверии официальной публикации итогов ежегодного исследования Мирового энергетического совета World Energy Issues Monitor («Обзор главных энергетических вызовов и приоритетов»), в онлайн-формате состоялась предварительная презентация общемировых и региональных результатов для членов национальных комитетов МИРЭС Европейского региона.

Формируемый на основании опроса экспертов в области энергетики доклад World Energy Issues Monitor призван определить и оценить ключевые проблемы и риски, с которыми сталкиваются руководители организаций энергетического сектора при принятии решений на национальном, региональном и глобальном уровнях, способствовать их заблаговременному предупреждению и служить инструментом обмена идеями и опытом по решению подобных проблем через глобальную сеть МИРЭС. В сентябре – октябре 2020 г. Ассоциация «РНК МИРЭС» при содействии Минэнерго России обеспечила участие около 100 российских экспертов в опросе для подготовки World Energy Issues Monitor 2021.

В рамках презентации Исполнительный директор Ассоциации Андрей Логаткин представил результаты опроса российских экспертов, проведя сравнительный анализ с общеевропейскими и мировыми итогами. По сравнению с результатами прошлого года в 2020 году в России наблюдается существенный рост уровня уверенности в способности национальной энергетики отвечать на ключевые вызовы. Видение российских, европейских и мировых экспертов в отношении анализируемых вызовов и приоритетов, в целом, за исключением определенных объективных параметров, совпадает.

Глава российского комитета также отметил, что текущий доклад – первый после того, как, по инициативе национального комитета России и ряда других стран, была усовершенствована методика проведения исследования, что выразилось
в более удобном формате опроса с учетом предложений членов Ассоциации «РНК МИРЭС» (в частности, текущий формат опроса предполагает оценку 25 позиций вместо 46 в предыдущих версиях).

С прошлогодними результатами World Energy Issues Monitor можно ознакомиться по ссылке.

Подробная информация об исследовании доступна в специальном разделе на официальном сайте МИРЭС.

 

Источник: сайт РНК МИРЭС

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Источник: РНК СИГРЭ

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