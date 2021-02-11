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"Россети Кубань" направит 3 млрд рублей на ремонт энергообъектов в 2021 году

Россети Кубань направит 3 млрд рублей на ремонт энергообъектов в 2021 году

11 февраля 2021, 14:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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«Россети Кубань» планирует направить в 2021 г. на ремонт и техническое обслуживании объектов электросетевого комплекса Краснодарского края и Республики Адыгея более 3 млрд рублей. Энергетики отремонтируют почти 10 тысяч км воздушных линий электропередачи, порядка 1,8 тысяч трансформаторных подстанций и заменят 67 тысяч изоляторов.

В рамках годовой программы технического обслуживания и ремонтов специалисты также заменят свыше шести тысяч опор, расчистят почти 1,5 тысячи га просек трасс ЛЭП от деревьев и кустарников, проведут замену и ремонт 67 км грозозащитного троса. Это позволит снизить риски нарушения электроснабжения потребителей при неблагоприятных погодных условиях и повысить надёжность работы объектов электроэнергетики.

В ходе ремонта распределительных сетей в 2021 году на воздушных линиях будут заменены ответвления вводов к домовладениям потребителей с применением самонесущего изолированного провода (СИП). Такой провод обладает увеличенной пропускной способностью, высокой износостойкостью и обеспечивает надежность электроснабжения при ветровых нагрузках.

Графики ремонтных работ составляются на основе анализа технического состояния объектов, особенностей эксплуатации оборудования при прохождении осенне-зимних периодов предыдущих лет и с учетом минимизации неудобств для потребителей.

Выполнение планируемого объема работ по основной сети 35-220 кВ «Россети Кубань» будет завершено в сентябре 2021 года.

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Источник: Россети Кубань

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