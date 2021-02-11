Приглашаем принять участие в 46-ой Международной электротехнической выставке - Middle East Energy 2021, которая пройдет как в онлайн формате (с 17 мая по 7 июня), так и в очном формате (с 14 по 16 июня) в Дубае, ОАЭ.



Middle East Energy одна из крупнейших выставок в мире и одна из немногих, которая пройдёт в очном формате в 2021 году благодаря эффективным мерам правительства ОАЭ по борьбе с распространением COVID-19.

Благодаря высоким результатам участников Российского павильона на Middle East Energy 2020, РЭЦ в 3-ий раз профинансирует участие Российских компаний, а также увеличит финансирование на 100%. Для участия в рамках павильона, необходимо направить заявку в РЭЦ до 14 февраля по ссылке .

Каждый участник очной выставки, получит базовый доступ к участию в онлайн выставке бесплатно, что поможет в установлении полезных контактов для встреч на выставке в Дубае с 14 по 16 июня.