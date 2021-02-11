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Российский экспортный центр финансирует 100% участие в Middle East Energy 2021 в Дубае

Российский экспортный центр финансирует 100% участие в Middle East Energy 2021 в Дубае

11 февраля 2021, 15:24
Рубрика: Мероприятия
Метки: ВЫСТАВКА, РЭЦ
Отрасль: Электроэнергетика 
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Приглашаем принять участие в 46-ой Международной электротехнической выставке - Middle East Energy 2021, которая пройдет как в онлайн формате (с 17 мая по 7 июня), так и в очном формате (с 14 по 16 июня) в Дубае, ОАЭ.

Middle East Energy одна из крупнейших выставок в мире и одна из немногих, которая пройдёт в очном формате в 2021 году благодаря эффективным мерам правительства ОАЭ по борьбе с распространением COVID-19.  

Благодаря высоким результатам участников Российского павильона на Middle East Energy 2020, РЭЦ в 3-ий раз профинансирует участие Российских компаний, а также увеличит финансирование на 100%. Для участия в рамках павильона, необходимо направить заявку в РЭЦ до 14 февраля по ссылке . 

Каждый участник очной выставки, получит базовый доступ к участию в онлайн выставке бесплатно, что поможет в установлении полезных контактов для встреч на выставке в Дубае с 14 по 16 июня.

 

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Источник: Profex Group

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