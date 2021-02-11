Ростех спроектирует, построит и оснастит современным медицинским оборудованием многопрофильный медицинский центр в Ялте. Реализацией проекта занимается специализированная дочерняя структура Госкорпорации – ООО «РТ-СоцСтрой». Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Управляющий по контролю за строительством Госкорпорации Ростех Елена Сиэрра посетила площадку строительства и провела рабочее совещание в мэрии Ялты с главой администрации города Яниной Павленко, ресурсными организациями, а также с заместителем руководителя Федерального медико-биологического агентства России Натальей Михайловой и генеральным директором Федерального научно-клинического центра ФМБА России Александром Троицким. В ходе совещания стороны обсудили вопросы строительства нового медицинского комплекса в Ялте, в частности подключения коммуникаций, развития его транспортной доступности.

В состав медицинского комплекса войдут стационар, поликлиника, а также диагностический центр. В новом комплексе будет 440 коек и 120 мест дневного стационара, медицинская помощь будет оказываться как взрослым, так и детям.

Согласно поручению президента России, проектные работы должны быть завершены в 2021 году, в 2022-м начато строительство и к концу 2023-ого объект должен быть введен в эксплуатацию.