СУЭК увеличит добычу из глубоких угольных пластов

Главгосэкспертиза России изучила представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на технический проект разработки Егозово-Красноярского месторождения Кузбасса. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Поисково-разведочные работы на Егозово-Красноярском месторождении в Беловском районе Кемеровской области проводились, начиная с 1947 года. Из 19 угольных пластов, выявленных в его разрезе, 17 имеют рабочую мощность. Осваиваемые лицензионные участки «Сычевский» и «Сычевский Перспективный» находятся в юго-восточной части месторождения. В настоящее время подземную добычу высококачественного угля марки Д (длиннопламенный) здесь ведет Шахтоуправление имени А.Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс».

Одобренный Главгосэкспертизой России проект разработки Егозово-Красноярского месторождения предполагает освоение неотработанного массива угля в нижележащих горизонтах пласта Сычевский I в границах участков «Сычевский» и «Сычевский Перспективный». Максимальная глубина ведения горных работ по пласту составит 340 м, средняя мощность пласта - 4,85 м. Реализация проекта позволит увеличить производительность шахты до 4,6 млн тонн угля в год.

В ходе строительных работ, которые проведут поэтапно, на проектируемых участках месторождения обустроят три площадки подземных горных выработок – наклонных стволов, а также построят производственные здания и сооружения поверхности, очистные и гидротехнические сооружения, трансформаторные подстанции и иные технологические и вспомогательные объекты и коммуникации. Кроме того, здесь проложат подъездные автодороги и инженерные сети. Поскольку проектируемый горизонт добычи на участке «Сычевский Перспективный» расположен в пределах горного отвода другого недропользователя – разреза Моховский АО УК «Кузбассразрезуголь», в рассмотренную проектную документацию на отработку нижележащего пласта Сычевский I АО «СУЭК-Кузбасс» включены требования о согласовании с Ростехнадзором и выполнении совместных мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации Егозово-Красноярского месторождения при одновременной добыче угля открытым и подземным способами.

Генеральный проектировщик – ООО «Сибгеопроект».

Фото: ТАСС