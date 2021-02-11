Энергетики Златоустовских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» завершили работы по подключению к электросетям эколого-туристического комплекса «Чёрная скала» в Национальном парке «Таганай» в окрестностях города Златоуст Челябинской области.

Чтобы обеспечить надежное электроснабжение объекта, специалисты «Россети Урал» построили и ввели в эксплуатацию новый центр питания - компактную подстанцию (ПС) классом напряжения 35/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА - и отходящую кабельную линию электропередачи (КЛ) 0,4 кВ протяженностью 500 метров. При строительстве и монтаже энергетики использовали современное и экономичное отечественное оборудование, которое успешно прошло полный комплекс испытаний на соответствие требованиям российских стандартов.

ПС 35/0,4 кВ «Черная скала» расположена в границах особо охраняемой природной территории на вершине горы, покрытой реликтовым еловым лесом. Монтажные работы проведены с соблюдением всех требований экологического законодательства РФ.

Походы на Таганай популярны среди жителей Златоуста и Челябинской области, а также гостей из других регионов России. Эколого-туристический комплекс «Черная скала» создан в урочище Семибратка в рамках Национального проекта «Экология». Это место для отдыха на природе туристов разных возрастных групп с различной физической подготовкой. Подача электроэнергии на объекты «Черной скалы» значительно повысит уровень комфорта посетителей комплекса, особенно в зимний период.

Все работы выполнены в рамках реализации программы по технологическому присоединению новых потребителей к сетям филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго». Присоединенная мощность по заявке на технологическое присоединение составила 50 кВт (киловатт). Указанная величина присоединенной мощности, а также имеющийся на ПС 35/0,4 кВ «Черная скала» резерв мощности позволит не только обеспечить надежное и качественное электроснабжение комплекса, но и создать условия для дальнейшего развития эколого-туристической инфраструктуры.

Добавим, что специалисты филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» - активные участники и волонтеры экологических акций Национального парка «Таганай», будь то уборка мусора, оставленного туристами, изготовление скамеек вокруг мест, отведенных под кострища, очистка скал от «автографов» вандалов, или противопожарные мероприятия в охранных зонах ЛЭП.