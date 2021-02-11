В Челябинской области появится два новых индустриальных парка

В Москве состоялись переговоры министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павла Рыжего с заместителями министра промышленности и торговли РФ. Одним из результатов стала возможность появления на Южном Урале еще двух индустриальных парков.



В Минпромторг РФ направлена заявка от челябинской управляющей компании ООО «Стальпром» на внесение в региональный реестр создаваемого индустриального парка «ЛитТехМаш». Он будет работать на территории литейного завода, находящегося в Коркино. Специализация — машиностроение. В проработке находится вопрос организации кластера на базе Южноуральского арматурно-изоляторного завода. На предприятии 18 и 19 февраля пройдет совещание новой Всероссийской ассоциации производителей электротехнической продукции. Также объявлено, что промышленный кластер по производству трубопроводной арматуры заявился на внесение в реестр. Сейчас в Челябинской области действует три индустриальных парка — «Станкомаш» в Челябинске, «Малая Сосновка» в Сосновском районе и «ММК» в Магнитогорске, и семь промкластеров в 10 муниципалитетах региона.

Отметим, что при поддержке Минпромторга РФ может увеличиться количество резидентов индустриального парка «Станкомаш». По поводу этого Павел Рыжий проводил встречу с замминистра промышленности и торговли Михаилом Ивановым. На территории «Станкомаша» возможно появление локализованного производства технологических комплексов наземного оборудования для проведения гидравлического разрыва пласта ООО «Газпром бурение».

«Руководство компании сейчас рассматривает несколько площадок для этого проекта, реализовать который намеревается с помощью льготных займов федерального Фонда развития промышленности. Павел Рыжий выразил надежду, что проводимый экспертами аудит наглядно покажет все преимущества предлагаемой Челябинском площадки для размещения производства, и наш регион окажется в приоритете. Министр пригласил Михаила Иванова лично посетить индустриальный парк 27-28 мая, когда в Челябинске пройдет выездная стажировка по программе „Федеральная практика“ с участием представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти и институтов развития, госкорпораций и промышленных предприятий, а также экспертного и бизнес-сообщества УрФО», — сообщили в пресс-службе регионального минпрома.

Добавим, что еще одним итогом рабочей поездки Павла Рыжего в Москву стало закрепление за регионом кураторов от Минпромторга России. Специалисты будут помогать промышленным кластерам и индустриальным паркам Челябинской области проходить аккредитацию или подтверждать ее.