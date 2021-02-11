 
Контракты

В Грозном построят Центр культурного развития за 208 млн рублей

В Грозном построят Центр культурного развития за 208 млн рублей

11 февраля 2021, 16:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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В столице Чеченской Республики вскоре начнется возведение Центра культурного развития, сообщает RosTender.info.
Под культурно-досуговый комплекс отвели участок на улице Умара Садаева. Здание будет двухэтажным, его общая площадь по проекту насчитывает 1,8 тыс. кв. метров. На первом этаже будет находиться двухсветный многоцелевой зал на 200 мест с артистическими уборными, танцевально-гимнастический зал с раздевалками и душевыми и кафе на 48 посадочных мест.

На втором этаже будут располагаться помещения для кружково-студийных занятий и универсальное выставочное пространство. Около здания построят автостоянку, на прилегающей территории создадут место отдыха со скамейками и зелеными насаждениями.

Правительство республики объявило тендер на возведение здания. Максимальная цена контракта с победителем тендера установлена на уровне 208,4 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 18 февраля, 20 февраля подведут итоги закупки. Центр построят в рамках нацпроекта «Культура», Грозный получит средства на его создание из федерального бюджета. Как ожидается, комплекс будет сдан в конце 2022 года.
 

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Источник: РосТендер

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