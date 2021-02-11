До 82,3 % повысится качество питьевой воды в Республике Калмыкии за счет мероприятий федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». В населенных пунктах будут возведены новые объекты водоснабжения и проложены водопроводные магистрали, а также полностью модернизированы существующие.

На сегодняшний день в регионе качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения обеспечено 7,4% населения. Этот показатель планируется увеличить как минимум в 11 раз за счет строительства 37 современных объектов водоснабжения в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». При реализации объем потребления качественной воды повысится до 82,3 %.

В 2019-2020 годах в республике возведены 10 объектов водоснабжения – они расположены в Большом Царыне, Цаган-Амане, Лагани, Аршане, Чапаевском, Чилгире, Городовиковске и Садовом.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» в 2019 году в Лагани построен водовод, а на 2021-2022 годы запланированы еще два объекта в селе Троицкое и поселке Цаган Аман. Реализация программы может ускориться благодаря поддержке Правительства РФ. В этот же период предлагается добавить еще несколько объектов на территории сел Яшалта, Ульяновское и города Лагань.

Помимо этого, особое внимание в республике уделяется модернизации системы водоснабжения Элисты. Проект поделен на два этапа. Первый – реконструкция водозаборов и строительство водоводов. Проектирование завершится 1 апреля. За счет реконструкции Баяртинского водохранилища, где качество воды лучше, получится сбалансировать и улучшить качество воды в системе водоснабжения столицы республики. Второй этап проекта - водоподготовка. Проектные работы планируется завершить в середине 2022 года. На этом этапе воду смогут довести до нормативного качества.

Одновременно ведутся работы и по модернизации системы водоотведения Элисты. Реконструкция канализационно-очистных сооружений города включена в индивидуальную программу социально-экономического развития региона. Проект находится на экспертизе Минстроя России и будет скорректирован с учетом всех правок и замечаний.

Правительство Республики Калмыкия