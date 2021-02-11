В селе Исаклы Самарской области проведут комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку, сообщает RosTender.info.

На данной территории на окраине села поселятся многодетные семьи, имеющие право на получение бесплатных земельных участков. На площадку проведут электроснабжение, канализацию, воду, газоснабжение, построят 2 насосные станции и дорогу, проведут благоустройство.

Администрация Исаклинского района объявила тендер на выполнение работ, стоимость которых оценивается в 159,7 млн рублей. Средства поступят из бюджетов трех уровней: федерального, областного и районного.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет завершить благоустройство участка до конца сентября 2022 года.

