Правительство Архангельской области планирует в рамках реализации международного проекта "Северная ось (Barents Link)" продлить стратегически важную для региона трассу "Северодвинск - Онега" до Вартиуса (граница с Финляндией). Об этом в четверг написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Цыбульский.

"Решение о строительстве дороги на Онегу, которое было принято в прошлом году при поддержке президента России, не ограничится только связкой этого города с Архангельском. Мы продолжаем работать над перспективой наземной связи с Финляндией", - написал Цыбульский.

По его словам, область планирует развивать транспортный коридор "Архангельск - Онега - Костомукша - Вартиус", а также построить дорогу от Архангельска до Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ), которая в перспективе может быть включена в общий транспортный коридор, ведущий в Северную Европу. По данным "Архангельскавтодора", в настоящее время ведется разработка технико-экономическое обоснования продления "трассы на Онегу" до границы с Финляндией, а строительство дороги "Архангельск - Нарьян-Мар" (через Мезень) находится на этапе определения подрядчика.

В августе 2020 года Цыбульский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поднял вопрос капитального ремонта трассы "Северодвинск - Онега". По его словам, 115 км дороги до Онеги находятся в ненормативном состоянии, а в межсезонье населенный пункт - "практически отрезанная от Архангельска территория". В результате обращения регион получит дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере более 5,7 млрд рублей на асфальтирование трассы.