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"Русал" приобретает алюминиевое производство в Германии

Русал приобретает алюминиевое производство в Германии

11 февраля 2021, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: АЛЮМИНИЙ, РУСАЛ
Отрасль: Металлургия 
Источник: ТАСС

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"Русал" подписал договор о покупке активов алюминиевого производителя Aluminium Rheinfelden в Германии, говорится в сообщении компании.

"Русал" объявляет о подписании соглашения о покупке активов компании Aluminium Rheinfelden GmbH", - говорится в сообщении. Российская компания ожидает одобрения сделки Федеральным министерством экономики и энергетики и Федеральным антимонопольным ведомством ФРГ.

В рамках долгосрочной стратегии развития "Русал" планирует увеличить производство сплавов Aluminium Rheinfelden до 30 тыс. тонн в год.

"Сделка открывает новые перспективы стратегического развития для "Русала". При этом мы планируем сохранить не только производство и рабочие места, но и инвестировать в более масштабные НИОКР для разработки новых, передовых технологий и продуктов. Наша долгосрочная стратегическая цель - масштабировать производство продукции с добавленной стоимостью и расширить мощности по переработке алюминия", - сообщил генеральный директор компании Евгений Никитин, слова которого приводятся в сообщении.

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. По итогам 2020 года компании произвела 3,755 млн тонн алюминия, при этом продажи снизились до 3,926 млн тонн (-6%).

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Источник: ТАСС

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