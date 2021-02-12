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Европарламент потребовал приостановить запуск Белорусской АЭС

Европарламент потребовал приостановить запуск Белорусской АЭС

12 февраля 2021, 13:59
Рубрика: За рубежом
Метки: БЕЛОРУССКАЯ АЭС, БЕЛАЭС, ЕВРОПА, ЕВРОСОЮЗ
Отрасль: Электроэнергетика Атомная промышленность 
Источник: ТАСС

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Европарламент (ЕП) принял резолюцию, требующую приостановить запуск Белорусской АЭС в Островце из-за опасений, связанных с ее безопасностью. Голосование по документу состоялось в четверг на пленарной сессии ЕП в Брюсселе.

За документ выступили 642 депутата, 29 - проголосовали против, еще 21 человек воздержался.  

"Депутаты Европарламента требуют приостановить запуск Белорусской атомной электростанции в Островце из-за серьезных опасений по поводу ее безопасности", - сообщили в ЕП.

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер.

Ранее в четверг еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, выступая на дебатах в ЕП, сообщила, что эксперты Евросоюза завершили визит на АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области Белоруссии для проведения стресс-тестов и готовят отчет по их результатам к началу марта.

Группа европейских регуляторов начала проведение стресс-тестов на БелАЭС во взаимодействии с Минском в 2018 году. Этот процесс должен подтвердить высший уровень безопасности станции, что позволит Белоруссии беспрепятственно экспортировать электричество в страны ЕС, чему пытаются воспрепятствовать Литва и Польша. По их инициативе саммит ЕС, прошедший в декабре прошлого года, принял решение, что государства Евросоюза будут блокировать импорт в страны ЕС электричества с атомных электростанций за пределами сообщества, безопасность которых не соответствует требованиям ЕС.

Строительство БелАЭС

Строительство АЭС в Белоруссии ведется по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). 3 ноября 2020 года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, а 7 ноября был выведен на мощность 400 МВт.

21 декабря Минэнерго Белоруссии сообщило о завершении этапа энергетического пуска. После проведенных испытаний турбогенератор первого энергоблока снова был подключен к энергосистеме с последующим набором мощности. БелАЭС было выдано разрешение на опытно-промышленную эксплуатацию первого энергоблока, и 12 декабря он был выведен на полную мощность. Тепловая мощность блока составляет 3 200 МВт, электрическая мощность - 1 170 МВт. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году. 

Фото: © Наталия Федосенко/ТАСС

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Источник: ТАСС

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