Энергетики оперативно завершили свою часть работ по присоединению к электросетевому комплексу 6 скважин хозяйственно-питьевого водоснабжения близ села Тепловка Симферопольского района.

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» в сжатые сроки в январе 2021 года осуществили необходимые мероприятия для подключения к электросетям водозаборов «Чеботарка-2» и «Ивановка-2». Так, энергетики выполнили комплекс работ по строительству воздушной линии электропередачи классом напряжения 10 кВ протяженностью около 2000 метров, установили 2 трансформаторные подстанции по 400 кВА и 46 новых опор. Теперь каждый из водозаборов будет обеспечен мощностью по 250 кВт.

Работы на «Чеботарке-2» были завершены во второй декаде января, и 21.01.2021 ГУП РК «Крымэнерго» подало соответствующее уведомление в Межрегиональное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю (Ростехнадзор). Извещение по «Ивановке-2» было направлено в Ростехнадзор 01.02.2021 после окончания работ. Также энергетики оповестили заявителя о досрочном исполнении своих обязательств.