Кабельщики помогут Минпрому определить статус отраслевых союзов

Cabex 2021: 16-18 марта – время долгожданного
общения на самой крупной в России международной выставке кабельно-проводниковой продукции
12 февраля 2021, 17:44
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНПРОМТОРГ, АЭК, АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
Максим Третьяков, вице-президент Ассоциации "Электрокабель"
Сегодня, 12 февраля заместитель министра Минпромторга РФ Василий Осьмаков провел совещание, посвященное “определению правового статуса отраслевых экспертных организаций”, проще говоря - отраслевых союзов и ассоциаций. В совещании принял участие вице-президент “Ассоциации “Электрокабель” Максим Третьяков.
Это мероприятие может оказаться ключевым в реформировании взаимоотношений отраслевых союзов и государства, ведь в повестке - поправки к федеральному закону “О промышленной политике” (488-ФЗ). В рабочей группе - представители РСПП, “Деловой России”, ТПП РФ, “Опоры России” и других организаций.
“Работа только начинается, вопросов много, но я уверен, что такая сильная рабочая группа под руководством Василия Сергеевича Осьмакова сможет выработать компромиссный вариант поправок, которые приведут к усилению роли отраслевых союзов и это поможет росту промышленного потенциала страны. Особенно важно, что Минпромторг сам ставит этот вопрос в повестку дня. Значит, в министерстве понимают необходимость перемен”, - прокомментировал встречу Максим Третьяков.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter