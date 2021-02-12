Кабельщики помогут Минпрому определить статус отраслевых союзов

Максим Третьяков, вице-президент Ассоциации "Электрокабель"

Сегодня, 12 февраля заместитель министра Минпромторга РФ Василий Осьмаков провел совещание, посвященное “определению правового статуса отраслевых экспертных организаций”, проще говоря - отраслевых союзов и ассоциаций. В совещании принял участие вице-президент “Ассоциации “Электрокабель” Максим Третьяков.

Это мероприятие может оказаться ключевым в реформировании взаимоотношений отраслевых союзов и государства, ведь в повестке - поправки к федеральному закону “О промышленной политике” (488-ФЗ). В рабочей группе - представители РСПП, “Деловой России”, ТПП РФ, “Опоры России” и других организаций.