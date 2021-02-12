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Litgrid приобрел участок под строительство ПС 330 кВ Дарбенай для подключения трансграничного HVDC соединения Harmony Link

Litgrid приобрел участок под строительство ПС 330 кВ Дарбенай для подключения трансграничного HVDC соединения Harmony Link

12 февраля 2021, 17:36
Рубрика: За рубежом
Метки: ЛИТВА, ПОЛЬША, HVDC
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Литовский системный оператор Litgrid завершил один из этапов проекта сооружения трансграничного HVDC соединения Harmony Link* между энергосистемами Литвы и Польши – определены подводный и наземный (на территории Литвы) маршруты прохождения Harmony Link и приобретен участок под строительство ПС 330 кВ Дарбенай (Darbėnų) в целях подключения соединения к энергосистеме Литвы.

В конце января Минэнерго Литвы утвердило концепцию присоединения Harmony Link к национальной энергосистеме и план развития инженерной инфраструктуры ПС 330 кВ Дарбенай – точки подключения Harmony Link к энергосистеме Литвы. Материковая часть Harmony Link, проходящая по территории Литвы, будет проложена подземным кабелем через муниципалитеты Паланга (Palanga) и Кретинга (Kretinga) – от места выхода соединения на сушу в районе Бутинге (Būtingė) на побережье Балтийского моря до ПС Дарбенай, которая будет построена на приобретенном Litgrid участке в деревне Жинеляй (Žyneliai) Кретингского района. Размер участка стоимостью € 371 тыс. составил 26,5 га с учетом разрабатываемого в настоящее время плана развития инженерной инфраструктуры. Litgrid совместно с системным оператором Польши PSE в настоящее время организовал проведение исследований морского дна по маршруту прохождения Harmony Link, а также подготавливает закупочную документацию для проведения тендеров на прокладку подводной кабельной линии (КЛ) и строительства преобразовательных ПС.

За исследование планируемой трассы прохождения подводной КЛ длиной 290 км и шириной 300 м отвечает консорциум, возглавляемый польской компанией MEWO. Исследования морского дна будут проводиться в т.ч. с помощью гидролокатора и магнитометра. Будут также взяты пробы грунта в местах прохождения КЛ. При необходимости для изучения морского дна будут привлечены водолазы или специализированные роботы. По результатам исследований на картах будут отмечены места нахождения затонувших судов или взрывоопасных объектов и, в случае их обнаружения, исследована более широкая полоса морского дна, что позволит спланировать уклонение трассы прокладки КЛ от опасных объектов. Отчет о результатах исследований будет подготовлен к концу лета текущего года и использован для разработки стратегии прокладки и защиты подводной КЛ. Общая длина соединения Harmony Link, включая наземные участки, составит около 330 км, а пропускная способность – 700 МВт. Harmony Link соединит ПС Дарбенай с ПС Жарновец (Žarnoviec) в Поморском регионе Польши. Общий объем инвестиций в проект Harmony Link составляет около € 680 млн, из которых € 493 млн – поддержка ЕС в рамках программы Connecting Europe Facility (CEF). Проекты, реализуемые в целях синхронизации энергосистем Прибалтики и континентальной Европы, в 2020 г. получили в общей сложности € 720 млн в качестве поддержки со стороны ЕС. Harmony Link – второе трансграничное HVDC соединение между энергосистемами Литвы и Польши. Первое соединение LitPol Link между литовской ПС Алитус (Alytus) и польской ПС Элк (Ełk) находится в эксплуатации с 2016 г.

Официальные сайты Litgrid, PSE

* Проект строительства HVDC соединения Harmony Link – крупнейший из всех проектов, реализуемый в целях синхронизации энергосистем стран Балтии с энергосистемами континентальной Европы.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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