Литовский системный оператор Litgrid завершил один из этапов проекта сооружения трансграничного HVDC соединения Harmony Link* между энергосистемами Литвы и Польши – определены подводный и наземный (на территории Литвы) маршруты прохождения Harmony Link и приобретен участок под строительство ПС 330 кВ Дарбенай (Darbėnų) в целях подключения соединения к энергосистеме Литвы.

В конце января Минэнерго Литвы утвердило концепцию присоединения Harmony Link к национальной энергосистеме и план развития инженерной инфраструктуры ПС 330 кВ Дарбенай – точки подключения Harmony Link к энергосистеме Литвы. Материковая часть Harmony Link, проходящая по территории Литвы, будет проложена подземным кабелем через муниципалитеты Паланга (Palanga) и Кретинга (Kretinga) – от места выхода соединения на сушу в районе Бутинге (Būtingė) на побережье Балтийского моря до ПС Дарбенай, которая будет построена на приобретенном Litgrid участке в деревне Жинеляй (Žyneliai) Кретингского района. Размер участка стоимостью € 371 тыс. составил 26,5 га с учетом разрабатываемого в настоящее время плана развития инженерной инфраструктуры. Litgrid совместно с системным оператором Польши PSE в настоящее время организовал проведение исследований морского дна по маршруту прохождения Harmony Link, а также подготавливает закупочную документацию для проведения тендеров на прокладку подводной кабельной линии (КЛ) и строительства преобразовательных ПС.

За исследование планируемой трассы прохождения подводной КЛ длиной 290 км и шириной 300 м отвечает консорциум, возглавляемый польской компанией MEWO. Исследования морского дна будут проводиться в т.ч. с помощью гидролокатора и магнитометра. Будут также взяты пробы грунта в местах прохождения КЛ. При необходимости для изучения морского дна будут привлечены водолазы или специализированные роботы. По результатам исследований на картах будут отмечены места нахождения затонувших судов или взрывоопасных объектов и, в случае их обнаружения, исследована более широкая полоса морского дна, что позволит спланировать уклонение трассы прокладки КЛ от опасных объектов. Отчет о результатах исследований будет подготовлен к концу лета текущего года и использован для разработки стратегии прокладки и защиты подводной КЛ. Общая длина соединения Harmony Link, включая наземные участки, составит около 330 км, а пропускная способность – 700 МВт. Harmony Link соединит ПС Дарбенай с ПС Жарновец (Žarnoviec) в Поморском регионе Польши. Общий объем инвестиций в проект Harmony Link составляет около € 680 млн, из которых € 493 млн – поддержка ЕС в рамках программы Connecting Europe Facility (CEF). Проекты, реализуемые в целях синхронизации энергосистем Прибалтики и континентальной Европы, в 2020 г. получили в общей сложности € 720 млн в качестве поддержки со стороны ЕС. Harmony Link – второе трансграничное HVDC соединение между энергосистемами Литвы и Польши. Первое соединение LitPol Link между литовской ПС Алитус (Alytus) и польской ПС Элк (Ełk) находится в эксплуатации с 2016 г.

Официальные сайты Litgrid, PSE

* Проект строительства HVDC соединения Harmony Link – крупнейший из всех проектов, реализуемый в целях синхронизации энергосистем стран Балтии с энергосистемами континентальной Европы.