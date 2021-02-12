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Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с главой Республики Северная Осетия-Алания Вячеславом Битаровым

Николай Шульгинов и глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров в ходе рабочей встречи обсудили текущее состояние топливно-энергетического комплекса региона и актуальные вопросы его развития.

В частности, речь шла о перспективных инвестиционных проектах по производству биоэтанола в Республике для нужд отечественной нефтепереработки, а также о развитии потенциала гидроэнергетики в регионе, в том числе о расширении комплекса Зарамагских ГЭС.

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Источник: Министерство энергетики России

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