Николай Шульгинов и глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров в ходе рабочей встречи обсудили текущее состояние топливно-энергетического комплекса региона и актуальные вопросы его развития.

В частности, речь шла о перспективных инвестиционных проектах по производству биоэтанола в Республике для нужд отечественной нефтепереработки, а также о развитии потенциала гидроэнергетики в регионе, в том числе о расширении комплекса Зарамагских ГЭС.