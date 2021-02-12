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12 февраля 2021, 09:12
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Электроэнергетика
Николай Шульгинов и глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров в ходе рабочей встречи обсудили текущее состояние топливно-энергетического комплекса региона и актуальные вопросы его развития.
В частности, речь шла о перспективных инвестиционных проектах по производству биоэтанола в Республике для нужд отечественной нефтепереработки, а также о развитии потенциала гидроэнергетики в регионе, в том числе о расширении комплекса Зарамагских ГЭС.
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