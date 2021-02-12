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Объявлен список получателей Единой региональной субсидии

Объявлен список получателей Единой региональной субсидии

12 февраля 2021, 14:15
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНПРОМТОРГ, ГОСПОДДЕРЖКА
Источник: Минпромторг России

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Министерство промышленности и торговли Российской Федерации провело конкурсный отбор региональных программ для субсидирования из федерального бюджета бюджетов субъектов России в целях реализации региональных программ развития промышленности.

Всего субсидии получат 25 регионов. В перечень тех, чьи программы развития промышленности получат наибольшее финансирование в текущем году, - Карачаево-Черкесская Республика, Бурятия, Чувашия, Коми, Ставропольский край, Курская область, Крым. Всего в бюджете на этот год заложен 1 млрд рублей для финансирования в рамках Единой региональной субсидии. Если механизм окажется востребован, то в последующие годы общая сумма может быть увеличена,

- отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Карачаево-Черкесская Республика получит 70 млн рублей, Республика Бурятия – 65 млн рублей, Чувашия – 61 млн рублей, Ставропольский край – 57 млн рублей, Коми – также почти 57 млн рублей, Республика Крым и Курская область – по 50 млн рублей.

Бюджеты регионов России получат возможность возместить часть затрат промышленных предприятий на техническое присоединение к коммунальной (инженерной) инфраструктуре, выплату 1-го взноса (аванса) при заключении договора лизинга, приобретение нового оборудования, а также докапитализировать региональные ФРП.

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Источник: Минпромторг России

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