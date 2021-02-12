Cabex 2021: 16-18 марта – время долгожданного
общения на самой крупной в России международной выставке кабельно-проводниковой продукции
12 февраля 2021, 10:24
Рубрика: Инновации
Метки: РОСЭЛЕКТРОНИКА, ИННОВАЦИИ, РОСТЕХ
Отрасль: Электротехника
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех запускает комплекс для проведения испытаний оборудования в экстремальных климатических условиях. В частности, в центре будут испытываться автономные теплонасосные системы, которые позволят круглый год регулировать температурный режим и подачу горячей воды в многоквартирных домах независимо от работы централизованной системы отопления.
В состав испытательного комплекса входят климатическая камера, моделирующая различные погодные условия (температуру воздуха в диапазоне от –60 до + 50 °C, влажность от 20 до 100%, порывы ветра, дождь, ультрафиолетовое излучение), а также стенды гидравлических, лабораторных и натурных испытаний. Оборудование предназначено для проверки крупногабаритных инженерных и строительных конструкций (в том числе фасадных систем) на теплопроводность и энергоэффективность.
Проект реализован Рыбинским заводом приборостроения (РЗП) концерна «Вега» совместно с компанией «Инсолар-Инвест» в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России».
«Мы продолжаем реализацию проекта по созданию производства гибридных теплонасосных систем для автономного отопления и кондиционирования жилых домов. Созданный климатический испытательный комплекс позволит осуществлять качественную проверку оборудования для обеспечения бесперебойной работы в любых погодных условиях. Сейчас идет подготовка персонала к работе со стендами и климатической камерой. В этом году мы планируем начать испытания серийного оборудования», – отметил генеральный директор РЗП Андрей Комогорцев.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter