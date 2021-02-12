Полностью обновлен парк выключателей 500 кВ на открытом распределительном устройстве (ОРУ) 500 кВ Ириклинской ГРЭС, которое находится в зоне ответственности «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС»). Также проведена реконструкция трех магистральных ЛЭП, обеспечивающих транзит энергии потребителям Оренбургской области. Общая стоимость работ составила порядка 400 млн рублей. Повышена надежность схемы выдачи мощности крупнейшей электростанции Южного Урала.



Выключатели – основные элементы коммутационного оборудования, снижающего риски системных нарушений при коротких замыканиях. На ОРУ 500 кВ Ириклинской ГРЭС установлены высоконадежные элегазовые аппараты. Новые выключатели отличаются от масляных и воздушных аналогов компактными размерами, более высокими показателями пожаробезопасности. Оборудование произведено в России.



Также выполнена реконструкция линий электропередачи, обеспечивающих транзит электроэнергии с Ириклинской ГРЭС до подстанций 220 кВ «Целинная», «Орская», «Рысаево», «Новотроицкая». В общей сложности установлены 73 железобетонные опоры с увеличенным сроком службы (до 50 лет). Новые конструкции обладают высокими показателями механической прочности, они более устойчивы к климатическим нагрузкам, включая перепады температур в диапазоне от -65 до +50 ℃, ветер 25-30 м/сек и более.



Ириклинская ГРЭС мощностью 2,46 ГВт – ключевой генерирующий объект энергосистемы Урала. От электростанции отходят воздушные ЛЭП напряжением 500/220/110 кВ, обеспечивающие транзит электроэнергии в Оренбургскую и Челябинскую области, Республику Башкортостан. К линиям 500 кВ подключены подстанции, питающие крупные промышленные предприятия – Оренбургский газоперерабатывающий завод, Магнитогорский металлургический комбинат и др. Через межгосударственную линию 500 кВ «Ириклинская ГРЭС – Житикара» осуществляется транзит электроэнергии в Республику Казахстан.