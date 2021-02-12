РусГидро и Группа «Полюс» на взаимовыгодных условиях заключили свободный двусторонний договор купли-продажи экологически чистой электроэнергии, произведенной на Саяно-Шушенской ГЭС.

Среднегодовая выработка электроэнергии Саяно-Шушенской ГЭС, крупнейшей электростанции России, составляет 23,5 млрд кВт·ч. В 2020 году ГЭС выработала 26,6 млрд кВт·ч, что стало рекордным показателем годовой выработки станции за весь период ее эксплуатации.

Электроэнергия по договору, который будет действовать до конца 2021 года, будет направлена на энергоснабжение предприятий ПАО «Полюс» в Красноярском крае. Объем поставки составит порядка одного миллиарда кВт·ч.

«Для РусГидро подписание договора – подтверждение высокой востребованности экологически чистой возобновляемой электроэнергии, вырабатываемой на гидростанциях компании», – заявил Председатель Правления – Генеральный директор РусГидро Виктор Хмарин. «Мы видим растущий интерес производственных компаний, нацеленных на декарбонизацию своих производственных цепочек, к заключению договоров поставки электроэнергии, вырабатываемой на наших ГЭС, и будем наращивать работу в этом направлении с целью достижения общих целей на взаимовыгодных условиях», – подчеркнул глава энергохолдинга.

Для экологически-ответственных промышленных потребителей покупка «зеленой» электроэнергии РусГидро позволяет снижать уровень карбонизации производства и соответствовать современным экологическим стандартам.

По данным ПАО «Полюс», его производственные активы на Олимпиадинском и Благодатном месторождениях теперь будут на 100% обеспечены возобновляемой электроэнергией, что может привести к почти двукратному снижению выбросов парниковых газов Красноярской бизнес-единицы «Полюса» в 2021 году. Договор может быть пролонгирован по соглашению сторон. Условия договора, по соглашению сторон, являются коммерческой тайной и не подлежат раскрытию.

«Этот договор означает переход основной бизнес-единицы «Полюса» на возобновляемые источники энергии. Это знаковое событие для нашей компании. Изменение климата – это глобальный вызов, и для нас важно сделать свой вклад в декарбонизацию мировой экономики. Поэтому снижение выбросов парниковых газов становится для «Полюса» важным фактором при определении подхода к энергообеспечению производственных активов», – отметил Генеральный директор ПАО «Полюс» Павел Грачев.

В результате до 90% потребности производственных активов «Полюса» в энергии будет обеспечено из возобновляемых источников. В 2020 году «Полюс» и РусГидро заключили пятилетний двусторонний договор купли-продажи электроэнергии, произведенной гидроэлектростанциями на территории технологически изолированной энергосистемы в Магаданской области. Объемы поставки электроэнергии по данному договору превышают 300 млн кВт·ч в год.