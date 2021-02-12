Главгосэкспертиза России изучила представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на вскрытие и отработку подземным способом участка «Весенний» на Весенне-Аралчинском месторождении. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Весенне-Аралчинское медно-колчеданное месторождение находится в пределах западного склона Урало-Тобольского водораздела - на приграничной территории России и Республики Казахстан. Его разработка осуществляется в рамках межправительственного соглашения, подписанного 30 сентября 2014 года в присутствии президентов обоих государств. Проекты по освоению запасов месторождения на российской и казахстанской сторонах реализует «Русская медная компания» в лице АО «Ормет», которое ведет открытую добычу на участке «Весенний» в Домбаровском районе Оренбургской области, и ТОО «Актюбинская медная компания» - недропользователь участка «Аралчинский» в Хромтауском районе Актюбинской области Республики Казахстан.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена доработка подземным способом основного блока рудного тела №3 на Весеннем участке месторождения. Добычу медной руды в объеме 200 тыс. тонн в год планируют осуществлять на участке месторождения, вскрытого двумя штольнями, которые будут проведены в западном борту действующего карьера. Вне его границ, на поверхности с западной стороны, разместят объекты промышленной площадки подземного рудника.

В числе проектируемых зданий и сооружений комплекса подземной разработки - надшахтное здание с лифтовым подъемником, главная вентиляционная установка для подачи свежего воздуха в шахту, калориферная установка, компрессорная станция для производства сжатого воздуха, насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения, системы энерго- и теплоснабжения, а также иные производственные и вспомогательные объекты.

Для транспортных связей подземного рудника участка «Весенний» проложат технологическую автодорогу с щебеночным покрытием. Проектная организация – ООО «Научно-Технический Центр - Геотехнология».

Фото: rmk-group.ru