Первую рабочую встречу по Северо-Кавказскому направлению в качестве куратора вопросов развития региона провел заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров. Замминистра встретился с Главой Республики Северная Осетия-Алания Вячеславом Битаровым, находящимся с рабочим визитом в Москве.

Стороны обсудили текущие вопросы социально-экономического развития региона, в том числе задачи и планы по реализации инвестиционных проектов, перспективы развития туристического потенциала Республики, а также бюджетные показатели, заложенные программой развития Северо-Кавказского федерального округа.

Один из ключевых для Республики проектов - реализации всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон», строительство которого начнется уже в текущем году. Развитие курорта позволит создать дополнительную точку притяжения международного уровня на Северном Кавказе, что, в свою очередь, окажет дополнительное влияние на социально-экономическое развития Северной Осетии.

Перед регионом стоят важные экономические задачи, для реализации которых необходим двусторонний конструктивный диалог, отметили участники встречи.