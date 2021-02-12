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Сергей Назаров и Вячеслав Битаров обсудили вопросы социально-экономического развития Северной Осетии

Сергей Назаров и Вячеслав Битаров обсудили вопросы социально-экономического развития Северной Осетии

12 февраля 2021, 09:24
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
Отрасль: Строительство 
Источник: Минэкономразвития

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Первую рабочую встречу по Северо-Кавказскому направлению в качестве куратора вопросов развития региона провел заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров. Замминистра встретился с Главой Республики Северная Осетия-Алания Вячеславом Битаровым, находящимся с рабочим визитом в Москве.

Стороны обсудили текущие вопросы социально-экономического развития региона, в том числе задачи и планы по реализации инвестиционных проектов, перспективы развития туристического потенциала Республики, а также бюджетные показатели, заложенные программой развития Северо-Кавказского федерального округа.

Один из ключевых для Республики проектов - реализации всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон», строительство которого начнется уже в текущем году. Развитие курорта позволит создать дополнительную точку притяжения международного уровня на Северном Кавказе, что, в свою очередь, окажет дополнительное влияние на социально-экономическое развития Северной Осетии.

Перед регионом стоят важные экономические задачи, для реализации которых необходим двусторонний конструктивный диалог, отметили участники встречи.

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Источник: Минэкономразвития

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