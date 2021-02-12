Филиал «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК», входит в группу РусГидро») строит высоковольтную кабельную линию 35 кВ в Первомайском районе. Работы на объекте идут с опережением графика. Новая линия повысит надежность электроснабжения потребителей Первомайского района, обеспечит резервирование в случае нарушения электроснабжения.

Строительно-монтажные работы энергетики выполняют в сложных условиях: трасса ЛЭП проходит вдоль улицы, где находится большое количество подземных коммуникаций, плотный дорожный трафик.

В настоящее время энергетики подготовили порядка 700 метров котлована под размещение кабельной линии, уже проложена трасса протяженностью 35 метров методом горизонтально-направленного бурения. При использовании этого метода поверхность дороги остается нетронутой, к тому же не требуется перекрывать движение автотранспорта. Всего протяжённость трассы ЛЭП составит 3,5 км.

Строительство новой кабельной линии 35 кВ в Первомайском районе идет в рамках реализации программы «Модернизация и реконструкция электросетевого комплекса» (МиРЭК) на территории Приморского края. Высоковольтная линия необходима для обеспечения резервного электроснабжения потребителей, и в случае аварийных отключений позволит выполнять перевод нагрузок на другие центры питания. После ввода в эксплуатации этой линии будет повышена надежность электроснабжения потребителей Первомайского района.