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Строительство резервной линии в Первомайском районе Владивостока идет с опережением графика

Строительство резервной линии в Первомайском районе Владивостока идет с опережением графика

12 февраля 2021, 10:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ДРСК, РУСГИДРО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

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ДРСК, РусГидро, ЛЭП

Филиал «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК», входит в группу РусГидро») строит высоковольтную кабельную линию 35 кВ в Первомайском районе. Работы на объекте идут с опережением графика. Новая линия повысит надежность электроснабжения потребителей Первомайского района, обеспечит резервирование в случае нарушения электроснабжения.

Строительно-монтажные работы энергетики выполняют в сложных условиях: трасса ЛЭП проходит вдоль улицы, где находится большое количество подземных коммуникаций, плотный дорожный трафик.

В настоящее время энергетики подготовили порядка 700 метров котлована под размещение кабельной линии, уже проложена трасса протяженностью 35 метров методом горизонтально-направленного бурения. При использовании этого метода поверхность дороги остается нетронутой, к тому же не требуется перекрывать движение автотранспорта. Всего протяжённость трассы ЛЭП составит 3,5 км.

Строительство новой кабельной линии 35 кВ в Первомайском районе идет в рамках реализации программы «Модернизация и реконструкция электросетевого комплекса» (МиРЭК) на территории Приморского края. Высоковольтная линия необходима для обеспечения резервного электроснабжения потребителей, и в случае аварийных отключений позволит выполнять перевод нагрузок на другие центры питания. После ввода в эксплуатации этой линии будет повышена надежность электроснабжения потребителей Первомайского района.

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Источник: ПАО "РусГидро"

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