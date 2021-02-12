Такое заявление сделал заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин в рамках рабочего визита в регион.

«Наша задача - создание комфортных условий жизни для людей. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов понимает, что нужно жителям региона, поэтому под таким руководством область развивается, создаются новые микрорайоны со всей необходимой инфраструктурой. Также это один из немногих регионов, где выполнена поставленная Президентом задача по вводу квадратных метров жилья на человека. Региону, в котором строительный комплекс в приоритете, мы будем помогать дорогами, сетями и всей необходимой социальной инфраструктурой. И все льготные программы, которые есть сегодня на федеральном уровне, будем приоритезировать на Ульяновскую область. Хочу отметить, что в конце 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о комплексном развитии территорий. Это означает, что в ближайшее время кардинально изменится облик городов. Учитывая опыт Ульяновской области по программе реновации, регион должен стать пилотным в направлении этой работы в стране. Это решение уже согласовано с курирующим строительную отрасль вице-премьером Маратом Хуснуллиным», - заявил Никита Стасишин.

В рамках визита в регион заместитель главы Министерства строительства и ЖКХ РФ посетил строительные площадки активно развивающихся жилых кварталов «Европа» и «Ultragrad» в микрорайоне «Юго-Западный», «Новая Жизнь» и «Аквамарин» в Засвияжском районе, а также провел совещание по развитию жилищного строительства и реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Ульяновской области.

«Присутствие на сегодняшней встрече заместителя Министра строительства и ЖКХ РФ Никиты Евгеньевича Стасишина подчеркивает тезис о том, что строительный комплекс неизменно находится в эпицентре внимания федеральных и региональных властей. Благодаря нашей совместной работе Ульяновская область по объемам жилищного строительства выглядит очень достойно – и на уровне Приволжского федерального округа, и в масштабах всей страны. Начиная с 2015 года, мы ежегодно занимаем первое место среди регионов ПФО по вводу в действие жилья из расчета на 1000 человек населения. И вот уже пять лет подряд ежегодно сдаем около одного миллиона квадратных метров жилья. По итогам 2020 года мы снова побили рекорды и достигли показателя в объеме 1,034 млн кв. м жилья. Кроме строительства нового жилья, мы серьезно занимаемся реновацией», - сказал глава региона.

По словам Министра строительства и архитектуры Ульяновской области Константина Алексича, на 2021 год для строительной отрасли региона поставлены не менее претенциозные задачи.

«Согласно федеральному проекту «Жилье» для Ульяновской области в 2021 году установлен показатель по вводу жилья в объеме 818 тыс. кв. м. Также по этапу 2020-2021 годов планируется расселить 8221 кв. м аварийного жилищного фонда и переселить 511 человек в новые дома. Мы будем продолжать работать в рамках программы «Стимул», действующей в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», по которой в прошлом году региону одобрили заявку на выделение порядка 1,7 млрд рублей. В 2021 году по программе начнется строительство детского сада по улице Шигаева, а также 20 объектов инженерной инфраструктуры в новых строящихся микрорайонах «Юго-Западный», «Центральный», «Волжские кварталы», «Свобода» и «Аквамарин», - отметил глава ведомства.

Отметим, что в регионе также действуют жилищные программы с господдержкой, стимулирующие развитие жилищного строительства: губернаторская ипотека, обеспечение жильем детей-сирот и молодых семей. Всего в 2021 году благодаря реализации программ жилищные условия улучшат более 600 семей.