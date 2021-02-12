 
Персоны

Ушел из жизни Козырев Николай Андреевич (Калужский кабельный завод)

Ушел из жизни Козырев Николай Андреевич (Калужский кабельный завод)

12 февраля 2021, 10:12
Рубрика: Персоны
Метки: КОЗЫРЕВ, КАЛУЖСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ККЗ
Источник: RusCable.Ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
77

08.02.2021 года ушел из жизни Козырев Николай Андреевич.

Он родился 8 августа 1945 года в г. Винница, закончил Ленинградский электротехнический институт связи. Всю свою жизнь посвятил работе в кабельной отрасли.

Трудовую деятельность начал в 1963 году на заводе «Севкабель», прошел путь от скрутчика-изолировщика, старшего мастера, заместителя главного технолога, начальника цеха подводных кабелей, заместителя генерального директора по общим вопросам до генерального директора ПО «Севкабель», награжден медалью «За трудовое отличие» указом Президиума Верховного Совета СССР от 10.03.1976г.

С февраля 2009 года по март 2016 года он возглавлял производство на ООО «Калужский кабельный завод». Высококвалифицированный специалист, Козырев Николай Андреевич пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди производителей кабельно-проводниковой продукции. Принципиальный и требовательный руководитель, хороший организатор, он создал сплочённый и работоспособный коллектив. Николай Андреевич внес большой вклад в развитие ООО «ККЗ». Коллеги всегда будут помнить его как профессионала, знатока своего дела, глубоко порядочного, доброго и отзывчивого человека.

Редакция RusCable.Ru присоединяется к соболезнованиям.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: RusCable.Ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Персоны
Николай Шульгинов распределил обязанности между заместителями Министра энергетики России 08.02.2021
Николай Шульгинов распределил обязанности между заместителями Министра энергетики России
Павел Сниккарс: 08.02.2021
Павел Сниккарс: "По итогам 2020 года оптовые цены на электроэнергию с хорошим запасом вложились в фа...
Антон Семейкин награждён профессиональной премией 05.02.2021
Антон Семейкин награждён профессиональной премией "Серебряный кинжал"
Алексей Ефремов назначен генеральным директором НТЦ 02.02.2021
Алексей Ефремов назначен генеральным директором НТЦ "Механотроника"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live - РЭС и СегментЭНЕРГО. NYM и ОКЛ
+