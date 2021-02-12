08.02.2021 года ушел из жизни Козырев Николай Андреевич.

Он родился 8 августа 1945 года в г. Винница, закончил Ленинградский электротехнический институт связи. Всю свою жизнь посвятил работе в кабельной отрасли.

Трудовую деятельность начал в 1963 году на заводе «Севкабель», прошел путь от скрутчика-изолировщика, старшего мастера, заместителя главного технолога, начальника цеха подводных кабелей, заместителя генерального директора по общим вопросам до генерального директора ПО «Севкабель», награжден медалью «За трудовое отличие» указом Президиума Верховного Совета СССР от 10.03.1976г.

С февраля 2009 года по март 2016 года он возглавлял производство на ООО «Калужский кабельный завод». Высококвалифицированный специалист, Козырев Николай Андреевич пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди производителей кабельно-проводниковой продукции. Принципиальный и требовательный руководитель, хороший организатор, он создал сплочённый и работоспособный коллектив. Николай Андреевич внес большой вклад в развитие ООО «ККЗ». Коллеги всегда будут помнить его как профессионала, знатока своего дела, глубоко порядочного, доброго и отзывчивого человека.

Редакция RusCable.Ru присоединяется к соболезнованиям.