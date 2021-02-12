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Виталий Иванов: "Интеллектуальная система учёта электроэнергии должна развиваться в интересах потребителей"

Виталий Иванов: Интеллектуальная система учёта электроэнергии должна развиваться в интересах потребителей

12 февраля 2021, 16:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Северный Кавказ

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Россети Северный Кавказ

Россети Северный Кавказ

Генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов в ходе рабочей поездки по Ставропольскому краю посетил завод «Энергомера» в городе Невинномысске.

Интеллектуальные приборы учёта данного производителя «Россети Северный Кавказ» устанавливают в республиках СКФО, реализуя комплексную программу снижения потерь электроэнергии.

В поездке руководителя компании сопровождали его заместители - главный инженер Виктор Абаимов и Дмитрий Зверков.

В настоящее время почти 7 тысяч «умных» счетчиков уже установлено в г. Аргун Чеченской Республики. Ещё 38 тысяч приборов будет смонтировано в Грозном и 12 тысяч - в Гудермесе. В Северной Осетии энергетики установят 13 тысяч точек учёта системы «Энергомера».

Кроме того, между компанией и заводом действует энергосервисный контракт, направленный на снижение потерь в электрических сетях отдельных населенных пунктов Ставрополья. В крае установят 6,5 тысячи «умных» счетчиков.

Руководитель завода Виктория Курсикова познакомила представителей «Россети Северный Кавказ» с процессом производства интеллектуальных приборов учёта, которые уже используются компанией, а также с образцами новой продукции.

Виталий Иванов, отмечая преимущества продемонстрированных разработок, отметил, что интеллектуальная система учёта должна развиваться прежде всего в интересах потребителей и с учётом современных требований отрасли.

«Важно, чтобы интеллектуальная система учета позволяла не только контролировать и передавать показания, но и качественно анализировать расход электроэнергии. Идеология нашей компании - идти навстречу потребителю и предугадывать то, что будет создавать преимущества для каждого человека в вопросах энергопотребления и повышения надежности энергоснабжения. Именно поэтому актуальна разработка новой платформы для проведения оперативного анализа данных, получаемых на основе показателей прибора учёта. Это в том числе позволит существенно сократить время устранения аварий на энергообъектах при возникновении нештатных ситуаций и ощутимо повысить надежность энергоснабжения жителей», - подчеркнул Виталий Иванов.

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Источник: Россети Северный Кавказ

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