Генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов в ходе рабочей поездки по Ставропольскому краю посетил завод «Энергомера» в городе Невинномысске.

Интеллектуальные приборы учёта данного производителя «Россети Северный Кавказ» устанавливают в республиках СКФО, реализуя комплексную программу снижения потерь электроэнергии.

В поездке руководителя компании сопровождали его заместители - главный инженер Виктор Абаимов и Дмитрий Зверков.

В настоящее время почти 7 тысяч «умных» счетчиков уже установлено в г. Аргун Чеченской Республики. Ещё 38 тысяч приборов будет смонтировано в Грозном и 12 тысяч - в Гудермесе. В Северной Осетии энергетики установят 13 тысяч точек учёта системы «Энергомера».

Кроме того, между компанией и заводом действует энергосервисный контракт, направленный на снижение потерь в электрических сетях отдельных населенных пунктов Ставрополья. В крае установят 6,5 тысячи «умных» счетчиков.

Руководитель завода Виктория Курсикова познакомила представителей «Россети Северный Кавказ» с процессом производства интеллектуальных приборов учёта, которые уже используются компанией, а также с образцами новой продукции.

Виталий Иванов, отмечая преимущества продемонстрированных разработок, отметил, что интеллектуальная система учёта должна развиваться прежде всего в интересах потребителей и с учётом современных требований отрасли.