"Ритэк" (дочерняя компания "Лукойла") рассчитывает в 2022 году начать эксперимент по добыче водорода из отработанных месторождений газа. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора компании по науке и инновационной деятельности Виктор Дарищев в кулуарах межотраслевого мероприятия "Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли".

"Мы планируем в 2022 году выйти на испытания [по добыче водорода] на скважинах. Планируем перенести эти эксперименты из лаборатории непосредственно на какое-то опытное производство", - сказал он ТАСС.

По его словам, компания сейчас проводит лабораторные эксперименты с привлечением Сколковского института науки и технологий, МГУ им. М.В. Ломоносова и РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. "Старые месторождения [газа] подлежат консервации, но там остался метан, пропан, бутан. Лабораторным образом мы исследуем следующее: метан подвергаем высокотемпературному воздействию, и из метана мы генерируем водород", - рассказал он.

Поскольку водород является самым легким из веществ, под воздействием высокой температуры он поднимается в верхнюю купольную часть месторождения, пояснил Дарищев. "Все более тяжелые газы будут внизу. Если мы в купольной части пробурим скважину, то мы можем отбирать оттуда технически водород для использования", - продолжил он.

При этом Дарищев подчеркнул, что пока трудно спрогнозировать, когда "Ритэк" сможет начать добычу водорода в промышленных масштабах, используя такой метод. "Этому предшествует большое число экспериментов, это не так все просто", - резюмировал он.

О форуме

Выездное межотраслевое мероприятие "Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли" проходит 11-12 февраля на производственной площадке АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" - АО "Нижегородский завод 70-летия Победы". В этом году отраслевые дни организованы при поддержке аппарата зампредседателя правительства РФ, Минэнерго РФ, Минпромторга РФ и правительства Тюменской области. Индустриальным партнером и соорганизатором мероприятия выступает АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей". Оператором мероприятия является Ассоциация нефтегазосервисных компаний-управляющая компания Нефтепромышленного кластера.