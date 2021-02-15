"Газпром" в рамках реализации программы газификации в 2021-2025 годах полностью газифицирует 24 региона России, увеличив количество субъектов страны со 100-процентной газификацией до 35. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на онлайн-совещании о газификации регионов под руководством председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева.

"У нас с вами сегодня 11 субъектов Российской Федерации, 11 регионов, которые имеют 100-процентную газификацию. Целью пятилетней программы является то, чтобы еще 24 региона вошли в этот список. По итогам 2025 года в 35 субъектах Российской Федерации будет достигнута 100-процентная технически возможная сетевая газификация", - сказал он.

Миллер напомнил, что в основу программы газификации на следующие пять лет были положены заявки самих субъектов РФ. Общий объем инвестиций "Газпрома" в программу газификации составит 526,1 млрд руб., из которых 128 млрд руб. будут выделены уже в 2021 году.

Глава "Газпрома" отметил, что уже в этом году начнется проектирование и строительство новых объектов газоснабжения и газификации, а значит, появятся первые результаты программы.

Реализация программы газификации позволит увеличить годовое потребление газа в России на 18,6 млрд куб. м, добавил Миллер. "Дополнительное потребление газа составит 18,6 млрд кубометров", - сказал он, отметив, что этого показателя удастся достичь в случае полного выполнения программы газификации.

Единый оператор

Миллер также сообщил, что введение единого оператора газификации может на 30% уменьшить стоимость финального подключения домовладений к газу. По текущим оценкам, инвестиции в строительство межпоселковых газопроводов до 2025 года составят до 354 млрд руб. "При введении единого оператора эта сумма - 354 млрд руб. - со стороны газификации может быть уменьшена на 30%. И тогда это уже не 354 млрд руб., а 220 млрд руб. Это существенная оптимизация затрат, которая будет достигнута за счет введения института единого регионального оператора", - сказал глава "Газпрома".

Он также не исключил, что оптимизация затрат по этой статье в случае введения единого оператора может быть и выше прогнозируемых 30%.

"Введение единого регионального оператора позволит заключать комплексный договор, который будет в себя включать и подключение граждан, и договор на поставку газа, и договор на техническое обслуживание. Это будет комплексный договор, который может предоставляться гражданам через единый портал государственных услуг", - добавил Миллер.

Ранее председатель партии "Единая Россия", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил единороссам обсудить идею создания института единого регионального оператора газификации для решения проблемы так называемой последней мили.

О программе газификации

В июне президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить завершение газификации регионов РФ в два этапа: к 2024 году и к 2030 году. Уровень газификации по стране должен достичь 83%. Предполагается, что остальные 17% территорий будут получать необходимые услуги с помощью другого вида энергоносителей.

Планируется построить около 24,4 тыс. км газопроводов и подвести газ к 3 тыс. 632 населенным пунктам. В результате уровень газификации в РФ должен вырасти с 71,4% до 74,7%.